На Сахалине открылся военно-патриотический лагерь «Честь имею!»

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В Сахалинской области стартовала смена молодежного военно-патриотического лагеря «Честь имею». Там для нескольких десятков подростков со всего региона подготовлена насыщенная программа.



В лагере, который расположен в урочище Каменка Углегорского района, ребят ждет подготовка по целому ряду направлений – культурно-нравственная и морально-психологическая, школа выживания, уроки краеведения, уроки живой истории, творческие вечера, много внимания будет уделено спорту.

«Такой формат лагеря поддерживает чувство сознательности, воинского долга. А, как известно, военно-патриотическое воспитание укрепляет работоспособность населения страны. Та работа, которую мы проводим с молодежью, она очень важна – от юных островитян зависит наше будущее. Это все – обогащение национальной культуры. И если мы консолидируем все усилия, то у нас впереди – хорошее будущее. Ведь что воспитаем, то и получим. И меня радует, что с каждым годом как можно больше молодых вовлекается в такие мероприятия. Мы все должны быть заинтересованы в военно-патриотическом и культурном воспитании молодежи», – прокомментировал председатель регионального отделения «Союза ветеранов» Владимир Кайдаш.



Первая смена военно-патриотического лагеря «Честь имею» была организована на Сахалине летом 2016 года центром «Вымпел» и региональным министерством спорта и молодёжной политики. Курсанты жили на военном полигоне 68 армейского корпуса в Анивском районе.