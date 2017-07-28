Сахалин оказался в последней десятке рейтинга продолжительности жизни

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Составлен рейтинг регионов РФ по средней продолжительности жизни в 2016 году.

Продолжительность жизни в России наибольшая в Ингушетии, Дагестане, Москве, Кабардино-Балкарии, Северная Осетии, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, в Чеченской Республике, Татарстане и Ставропольском крае. Такие данные приводит портал viperson.ru.

Комфортно и удобно жить в двух столицах, на Северном Кавказе и в Татарстане (первая десятка рейтинга субъектов РФ по ожидаемой продолжительности жизни).

Во вторую десятку рейтинга также входят регионы со сравнительно теплым климатом для России: Калмыкия, Белгородская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Пензенская, Московская, Тюменская области и Мордовия. Исключение составляют Московская и Тюменская области, в которых живут их жители дольше за счет наличия рабочих мест и сравнительно высокого уровня и качества жизни для РФ по сравнению с регионами нижней части рейтинга.

Две последние десятки рейтинга почти полностью составляют регионы Дальнего Востока, сибирские и северные регионы: Пермский край, Приморский край, Бурятия, Коми, Курганская область, Хакасия, Псковская область, Тверская область, Новгородская область, Хабаровский край, Магаданская область, Кемеровская область, Сахалинская область,

Камчатский край, Забайкальский край, Амурская область, Иркутская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт.округ, Республика Тыва.

Вошли в число неблагоприятных российских регионов для долгожительства Пермский край, Курганская, Псковская, Тверская и Новгородская области. В этих регионах не слишком благоприятный для жизни климат и невысокое качество жизни. Жить сравнительно холодно и особенно не на что - не хватает рабочих мест и невысокие средние доходы.

Средняя продолжительность жизни в России за последние годы существенно выросла. В 2000 году она составляла 65,3 лет, а в 2016 году - 71,7. Рост средней продолжительности произошел в большей степени за счет мужчин. В СССР в 1990 году она составляла 69,1 лет (максимум для советского времени).

За счет каких факторов, пусть и немного, выросла средняя продолжительность жизни в России? Во первых, возможна некая методическая модификация статистических данных, которая осуществляется во всех сферах государственной статистики.

По данным и рейтингу ООН, за 2016 год по средней продолжительности жизни Россия находится в рейтинге на 129 месте. Средняя продолжительность жизни россиян в этом исследовании составляет 66,05 лет. Больше, чем в РФ, среди стран СНГ живут в Азербайджане - 66,3 лет, Казахстане - 67,35 лет, Украине - 68,1 лет, Туркмении - 68,35 лет, Киргизии - 68,9 лет, Беларуси - 70,2 лет, Армении - 72,4 года, Грузии - 76,55 лет.

На продолжительность жизни в регионах РФ наиболее существенно влияют климат и доступность легальных доходов (работы). В регионах Северного Кавказа рабочих мест остро не хватает, но коренные жители этих субъектов РФ выезжают на заработки в Москву, Санкт-Петербург, регионы ЦФО, Дальний Восток, Сибирь и в другие регионы страны, где имеется доступная работа. Нанимаются они и к частным лицам на различные стройки, как это имело место и в СССР. Тогда жители Кавказа застроили коровниками всю Сибирь. Большую часть своих заработков внутренние мигранты отправляют родным.

Для роста продолжительности жизни необходимо повышение уровня и качества жизни населения. В последние годы уровень жизни россиян, к сожалению, снижается. Россия - одна из немногих стран в мире, у которой так сильно упали доходы населения за последние годы. Весьма печально и показательно для неэффективности существующей власти. C октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян снизились на 19,2%. Уровень жизни россиян снижался на протяжении 31 месяца. Данные об этом приведены в докладе ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие». При этом реальный размер пенсий с октября 2014-го по апрель 2017-го упал на 6,9%.

Рейтинг регионов. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении