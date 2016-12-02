"Эковахта Сахалина" через суд добилась закрытия шламонакопителя у села Вал

Накануне в Сахалинском областном суде состоялось второе заседание апелляционной инстанции по рассмотрению иска РОО "Экологическая вахта Сахалина" к ООО "ИГЛ" о прекращении деятельности по размещению отходов на производственной площадке западнее села Вал.

Напомним, крупный шламонакопитель, предназначенный, в основном, для размещения и сжиганиях значительных объёмов нефтезагрязненного грунта, был построен компанией "ИГЛ" в 2014 году в 1,8 км от с. Вал - важнейшего места компактного проживания сахалинского коренного малочисленного народа уйльта. Местные жители неоднократно заявляли о сильном задымлении воздуха при сжигании вредных отходов и выступали с резкими протестами против такого соседства.

Основанием к иску послужило отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на объект размещения отходов, на котором хранятся и обезвреживаются отходы 3 и 4 классов опасности, в том числе нефтесодержащие. Российское законодательство запрещает деятельность по объектам экологической экспертизы при отсутствии ее положительного заключения.

По факту этого нарушения "Эковахта Сахалина" еще осенью 2016 года обращалась и в Росприроднадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру. Однако все надзорные органы не согласились с правовой позицией экологов и встали на сторону "ИГЛ".

Тогда "Эковахта Сахалина" обратилась с иском в Южно-Сахалинский городской суд и проиграла в первой инстанции. Справедливость и законность восстановил Сахалинский областной суд, который рассмотрел апелляционную жалобу экологов и удовлетворил исковые требования в части прекращения в полном объеме деятельности ООО "ИГЛ" по использованию (эксплуатации) объекта размещения отходов "Производственная площадка по адресу Сахалинская обл., Ногликский р-он, в 3 км западнее 696 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха - Москальво, западнее с. Вал".

Судебная коллегия апелляционной инстанции заседала дважды и даже истребовала дополнительные документы в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области. К слову, ни в заседание суда первой инстанции при рассмотрении дела по существу, ни в первое заседание апелляционной инстанции представители Росприроднадзора не явились, хотя были привлечены судом для дачи заключения по делу. Но на последнее заседание суда пришли сразу три представителя управления, которые активно защищали позицию ответчика, договорившись до того, что "ИГЛ" вообще не осуществляет размещение отходов, а только накопление, что не требует ни проектной документации, ни положительного заключения экспертизы. Хотя сам ответчик этого не заявлял ни в одном судебном заседании, а объект размещения отходов в районе с. Вал официально включен в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Однако суд, выслушав пояснения всех сторон и тщательно исследовав материалы дела, определил отменить решение Южно-Сахалинского городского суда и удовлетворить исковое требование "Эковахты Сахалина" о прекращении деятельности "ИГЛа" по использованию указанного объекта размещения отходов. Определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня принятия.

Для возобновления деятельности шламонакопителя у села Вал ООО "ИГЛ" теперь необходимо разработать проектную документацию и пройти процедуру государственной экологической экспертизы, обязательной частью которой являются общественные обсуждения, сообщает РОО "Экологическая вахта Сахалина".