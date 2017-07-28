«Сахалин-2000» занял третье место в зональном турнире Кубка РФС

В Комсомольске-на-Амуре состоялся зональный турнир («Дальний Восток») Кубка РФС по футболу среди юношей 2000 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ. Путевку на финал соревнований оспаривали местная «Смена», «Луч-Энергия» (Владивосток) и ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

В матче открытия «Луч-Энергия» разгромил «Смену» (5:1). Затем «Сахалин-2000» и «Луч-Энергия» сыграли вничью (0:0).

Таким образом, судьба золотых медалей решалась в матче между «Сахалином-2000» и «Сменой». В случае победы островитян с перевесом в пять мячей, именно они заняли бы первое место.

Однако выполнить это оказалось непосильной задачей. Матч с «Лучом-Энергией» сахалинские футболисты завершили 2 августа в 20:00. А 3 августа в 10:00 им вновь пришлось выйти на поле. К сожалению, у ребят не хватило сил, чтобы провести два матча за 14 часов.

Весь первый тайм «Сахалин-2000» провел в бесплодных атаках. На 22-й минуте гости получили право на пенальти, но Попов не сумел переиграть вратаря «Смены». А после перерыва в атаку пошли хозяева поля. В ходе одной из них Тирских срезал мяч в свои ворота, и задача «Сахалина» забить не менее пяти мячей стала выглядеть явно невыполнимой. В итоге матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу «Смены».

«Сахалин-2000» провел игру в следующем составе: Евстафьев, Моторин, Зубченко, Геков (Дубина, 60), Попов (Родионов, 56), Жмурко, Гизатуллин, Рейпашев, Андреев, Тирских, Медербек (Горячкин, 32).

Положение команд: 1. «Луч-Энергия» - 4 очка. 2. «Смена» - 3. 3. ОГАУ «ФК «Сахалин» - 1.

- Конечно, есть определенная проблема, которая вызывают большую тревогу. Чем старше год рождения участников соревнований, тем меньше команд играет. В этих соревнованиях, несмотря на жару, все продемонстрировали более чем достойный футбол. Этот турнир показал, что и во Владивостоке, и в Южно-Сахалинске, и в Комсомольске-на-Амуре есть парни, которые в перспективе могут вырасти в хороших профессиональных футболистов. Думаю в ближайшие годы некоторые «звездочки» с этого турнира заиграют за свои основные команды, - подвел итог главный судья соревнований Сергей Воробьев.

Добавим, что голкипер «Сахалина-2000» Александр Евстафьев был признан лучшим вратарем турнира.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.