Владелец старой легковушки парализовал ремонт участка улицы Есенина
Дорожная техника вынуждена обруливать припаркованный автомобиль
Сегодня днем, 3 августа владелец автомобиля Toyota Crown блокировал ремонт участка улицы Есенина в Южно-Сахалинске.
По словам очевидцев, автомобилист припарковал машину восточней проспекта Мира, когда на проезжей части не были установлены знаки, предупреждающие о том, что на этом участке будут проходить какие-либо работы.
Сейчас дорожная техника вынуждена обруливать иномарку. Эвакуировать чужое транспортное средство можно только по распоряжению администрации города. При этом стоянка должна быть бесплатной. Оснований для того, чтобы перевозить машину на штрафстоянку, нет.
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Ты мне не тыкай,во-первых,молодой еще.
Во-вторых,ремонт данной улицы идет уже не первую неделю,мозги где??или заплыли мазутой?..
Я смотрю вообще автовладельцы некоторые окрося своего железа ничего не видят вокруг и не думают ни о чем.
А при чём здесь старая? Какая разница старая или новая..
Так мог поступить и владелец новой автомашины.
На фото прекрасно видно, что его машину обкопали со всех сторон, то есть минимум полдня вокруг этого автомобиля роют. Не удосужиться при этом перегнать автомобиль-это идиотизм
Володь,кому ты обьясняешь...тут защищают те,у кого вместо мозгов видимо карбюратор,а вместо глаз закрывающиеся фары,как на Целике...я реально в шоке от неадекватности молодого поколения...они бы ещё свои тачки на Комсомольскую загоняли,где всё перерыто и потом бы ещё вякали....
Там за километр видно,какая возня с ремонтом идёт,вечные пробки,народ старается Есенина вообще обьезжать!...
А тут какой то(скорее всего молодой) бивень решил показать,что ему посрать на всё и по приколу обьезжайте мою машину,и все ринулись его защищать...
С людьми реально происходят метаморфозы,связанные с деградацией.
Другого обьяснения я не вижу...
Причём даже по фото(для иногородних) видно,какие работы ведутся,что замена полотна идёт со вскрытием старого,рядом бордюры новые,тротуарная плитка и т.д.....
Так что не слепой человек это сделал,а тупо принципиальный....
простояли, снег ни разу из-за них не чистился, самые
хамовитые по тротуару вдоль подъездов гоняли. Без жертв
обошлось, потому как люди без острой необходимости не
высовывались, и детей дома придерживали...