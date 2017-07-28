Владелец старой легковушки парализовал ремонт участка улицы Есенина

Сегодня днем, 3 августа владелец автомобиля Toyota Crown блокировал ремонт участка улицы Есенина в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, автомобилист припарковал машину восточней проспекта Мира, когда на проезжей части не были установлены знаки, предупреждающие о том, что на этом участке будут проходить какие-либо работы.

Сейчас дорожная техника вынуждена обруливать иномарку. Эвакуировать чужое транспортное средство можно только по распоряжению администрации города. При этом стоянка должна быть бесплатной. Оснований для того, чтобы перевозить машину на штрафстоянку, нет.