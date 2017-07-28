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Владелец старой легковушки парализовал ремонт участка улицы Есенина

Владелец старой легковушки парализовал ремонт участка улицы Есенина

Дорожная техника вынуждена обруливать припаркованный автомобиль

Сегодня днем, 3 августа владелец автомобиля Toyota Crown блокировал ремонт участка улицы Есенина в Южно-Сахалинске.

По словам очевидцев, автомобилист припарковал машину восточней проспекта Мира, когда на проезжей части не были установлены знаки, предупреждающие о том, что на этом участке будут проходить какие-либо работы. 

Сейчас дорожная техника вынуждена обруливать иномарку. Эвакуировать чужое транспортное средство можно только по распоряжению администрации города. При этом стоянка должна быть бесплатной. Оснований для того, чтобы перевозить машину на штрафстоянку, нет.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:27 +1
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:30
Вот такие бесят прям!.ковшом бы всмятку нахрен.
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−1
Маргарита
Написано сегодня, в 16:37
Товарищ Сергей, вы чего злой такой? Ковшом за что?
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+3
Кирилл Шевченко
Написано сегодня, в 16:40
Товарищ Сергей, Себя ковшом смятку лупани,твоя бы машина там стояла я бы посмотрел бы как ты бы вёл себя,он не виноват что поставил автомобиль на парковочном месте??
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:46
Кирилл Шевченко,
Ты мне не тыкай,во-первых,молодой еще.
Во-вторых,ремонт данной улицы идет уже не первую неделю,мозги где??или заплыли мазутой?..
Я смотрю вообще автовладельцы некоторые окрося своего железа ничего не видят вокруг и не думают ни о чем.
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+2
Еще 15 комментариев
Эндрю
Написано сегодня, в 16:33
Эвакуатор в помошь.
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 16:37
Эндрю, за что? Он Машину поставил, когда знаков не было. Написано же. И оснований нет для транспортировки средства. А бесплатно никто и не повезёт его.
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+3
Эндрю
Написано сегодня, в 17:16
Маргарита, тогда остается только один вариант, через ГАИ найти владельца авто.
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+1
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 17:22
Маргарита, если машина стоит безхозная, то можно эвакуировать под предлогом опасности теракта, мало ли чем она набита. Раз хозяин не выходит, значит безхозная. А ещё данные на владельца есть в ГИБДД. Почему не поискать хозяина?
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0
Еще 2 комментария
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:47
А кто-нибудь попытался найти хозяина автомашины и довести до его сведения о возникшей ситуации?

Написано: "Владелец старой легковушки парализовал ремонт участка улицы Есенина"

А при чём здесь старая? Какая разница старая или новая..

Так мог поступить и владелец новой автомашины.
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+4
Маргарита
Написано сегодня, в 17:17
MARBLE, Аств любит на машинах акцентировать внимание
то старая, то мерс
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+1
Diego
Написано сегодня, в 17:38
Маргарита, редактора наверное просто прав лишили
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:16
эвакуатор в помощь!
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+1
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:17
я не вижу тут не какой проблемы.. вызвали ГАИ и они найдут где это тело живёт.
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0
Кирилл Шевченко
Написано сегодня, в 17:26
(князь) Вельзевул, Не тело,а человек. Вам понравится если вам скажут где это тело
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0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:27
Кирилл Шевченко, тело.. нормальный чел.. зная что ведутся работы. не оставлял своё барахло , там где не надо.
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+3
Кирилл Шевченко
Написано сегодня, в 17:30
(князь) Вельзевул, Понятно,до тело не донести,нормальных нет???>?
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0
Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 18:39
Вот тут все защищают владельца авто, говорят, что раз знаков запрещающих не было, то значит он не виноват. А я уверен, даже если там на каждом метре знаки поставить этот водитель там бы запарковался. Просто потому что он неадекватен.
На фото прекрасно видно, что его машину обкопали со всех сторон, то есть минимум полдня вокруг этого автомобиля роют. Не удосужиться при этом перегнать автомобиль-это идиотизм
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Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:51
Кузовков Владимир,
Володь,кому ты обьясняешь...тут защищают те,у кого вместо мозгов видимо карбюратор,а вместо глаз закрывающиеся фары,как на Целике...я реально в шоке от неадекватности молодого поколения...они бы ещё свои тачки на Комсомольскую загоняли,где всё перерыто и потом бы ещё вякали....
Там за километр видно,какая возня с ремонтом идёт,вечные пробки,народ старается Есенина вообще обьезжать!...
А тут какой то(скорее всего молодой) бивень решил показать,что ему посрать на всё и по приколу обьезжайте мою машину,и все ринулись его защищать...
С людьми реально происходят метаморфозы,связанные с деградацией.
Другого обьяснения я не вижу...
Причём даже по фото(для иногородних) видно,какие работы ведутся,что замена полотна идёт со вскрытием старого,рядом бордюры новые,тротуарная плитка и т.д.....
Так что не слепой человек это сделал,а тупо принципиальный....
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Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 19:17
Товарищ Сергей, я не удивлюсь если это какой-нибудь молодняк по пьяне на тачке гоняли, а потом бросили в первом же попавшемся проезде.
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kholmchanin
Написано сегодня, в 19:04
В "нашем" дворе на проезжей части два автохлама всю зиму
простояли, снег ни разу из-за них не чистился, самые
хамовитые по тротуару вдоль подъездов гоняли. Без жертв
обошлось, потому как люди без острой необходимости не
высовывались, и детей дома придерживали...
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 19:05
Crown хоть повезло, что сможет выехать
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