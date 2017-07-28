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Шахта «Ударновская» может стать угрозой для жизни людей

Шахта «Ударновская» может стать угрозой для жизни людей

План мероприятий по ее ликвидации так и не создан

Шахта «Ударновская», принадлежащая ООО «Сахалинуголь-6», может стать угрозой для жизни и здоровья людей. Несмотря на неоднократные обращения энергетиков в адрес собственников угольного предприятия и региональное министерство ЖКХ, план мероприятий по ликвидации шахты так и не создан.

Напомним, что Сахалинуголь-6 с июня текущего года находится в процедуре банкротства. При этом угольное предприятие продолжает потреблять электроэнергию, и по состоянию на 1 июля накопило задолженность в размере 96,5 млн. рублей.

Федеральный закон о недрах от 21.02.1992г. № 2395-1 и соответствующая инструкция предусматривают, что ликвидация предприятия должна производиться по разработанному плану. Горные выработки должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений. Контроль исполнения хода технических работ осуществляет специально созданная комиссия, состав которой согласовывается, в том числе с региональными властями.

Энергетики предупреждают, что в сентябре этого года вступят в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают жёсткие сроки на разработку и реализацию плана по ликвидации угольного предприятия, после чего шахта подлежит полному обесточиванию.

Если к этому времени мероприятия по ликвидации угольного предприятия не будут выполнены, шахта превратится в угрозу для жизни и здоровья населения. Известны трагические случаи, когда люди проваливались под землю на территории заброшенных шахт из-за некачественных работ по их закрытию.

Источник: пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго"

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:58 0
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