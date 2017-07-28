С начала путины сахалинцы приобрели почти 30 тонн горбуши
Больше всего рыбы досталось жителям Охи - 7,3 тонны
С начала лососевой путины 2017 года населению области реализовано 32,4 тонн лосося. Из них примерно 30 тонн - горбуша, сообщает пресс-служба министерства торговли и продовольствия Сахалинской области.
Больше всего рыбы получили жители Охинского района - 7,3 тонны и Северо - Курильского района - 6,6 тонн. На территории Южно-Сахалинска реализовано 5 тонн красной рыбы, Холмск получил около 4 тонн, Корсаковский район - около 3 тонн, Ноглики - 2,5 тонны.
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Комментарии
Diego
Написано сегодня, в 17:39
а все говорят : рыбы нет, рыбы нет....
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:45 Отредактированно сегодня, в 17:47
Может всего? А то получается в среднем 60 грамм на человека. Если статистике верить. Это провал
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