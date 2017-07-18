ASTV.RU продолжает разыгрывать призы в игре «Краски холи»

На ASTV.RU продолжается онлайн-игра «Краски холи». Каждые сутки, вплоть до последних дней июля, разыгрываются купоны на получение пакетиков с краской. Ими можно будет воспользоваться 5 августа, когда на Анивском пляже пройдет Фестиваль красок холи, проводимый радио АСТВ.

Каждый день свои результаты отправляют десятки игроков. Первые несколько победителей уже определились. Они получили письма с инструкциями, как забрать призы. Как показывает практика, для победы вовсе не обязательно набирать максимально возможный балл. Есть дни, когда конкуренция между игроками очень острая и их отделяют до максимума считанные очки. А в некоторые, напротив, для победы было достаточно набрать чуть более 20 баллов.

Игра продлится еще несколько дней. Каждый день можно претендовать на приз. Главное условие – после игры не забывать оставить адрес E-mail для обратной связи.