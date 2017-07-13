Новая игра от АСТВ - кидай краски Холи, чтобы выиграть краски Холи!

До главного летнего праздника от радио АСТВ – Фестиваля красок Холи на Анивском пляже – остается чуть больше двух недель. В преддверии фестиваля АСТВ предлагает способ бесплатно обзавестись красками для того, чтобы с пользой провести день 5 августа.

Каждый день в течение восьми дней, начиная с 20 июля, на сайте будет разыгрываться купон на 5 пакетиков с краской!

Для того чтобы их получить, нужно участвовать в игре, которая стартовала на ASTV.RU. Принцип игры несложный – на фестивальной площадке один за другим появляются фигурки диджеев. У вас в руках – пакетик с краской холи. Они будут уворачиваться и исчезать, но ваша задача – как можно больше раз не дать им сделать этого. Чем больше вы попадаете – тем выше ваши шансы получить главный приз дня.

По итогам каждого дня, с 20 по 27 июля, будет определяться участник, набравший наибольшее число очков в одной игре. Для того чтобы результат пошел в зачет, после игры нужно не забыть оставить свой адрес электронной почты. Купоны будут ждать победителей в офисе АСТВ. А в субботу, 5 августа, ими можно будет вовсю воспользоваться на Фестивале красок Холи на горячем песке Анивского пляжа.

Положение об игре

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Уважаемые пользователи мобильных устройств, игра доступна только с компьютеров.