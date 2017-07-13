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Новая игра от АСТВ - кидай краски Холи, чтобы выиграть краски Холи!

Новая игра от АСТВ - кидай краски Холи, чтобы выиграть краски Холи!

До главного летнего праздника от радио АСТВ – Фестиваля красок Холи на Анивском пляже – остается чуть больше двух недель. В преддверии фестиваля АСТВ предлагает способ бесплатно обзавестись красками для того, чтобы с пользой провести день 5 августа.

Каждый день в течение восьми дней, начиная с 20 июля, на сайте будет разыгрываться купон на 5 пакетиков с краской!

Для того чтобы их получить, нужно участвовать в игре, которая стартовала на ASTV.RU. Принцип игры несложный – на фестивальной площадке один за другим появляются фигурки диджеев. У вас в руках – пакетик с краской холи. Они будут уворачиваться и исчезать, но ваша задача – как можно больше раз не дать им сделать этого. Чем больше вы попадаете – тем выше ваши шансы получить главный приз дня.

По итогам каждого дня, с 20 по 27 июля, будет определяться участник, набравший наибольшее число очков в одной игре. Для того чтобы результат пошел в зачет, после игры нужно не забыть оставить свой адрес электронной почты. Купоны будут ждать победителей в офисе АСТВ. А в субботу, 5 августа, ими можно будет вовсю воспользоваться на Фестивале красок Холи на горячем песке Анивского пляжа. 

Положение об игре

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Уважаемые пользователи мобильных устройств, игра доступна только с компьютеров.

сегодня, в 12:01 +9
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Народный журналист. Июнь-2017
Комментарии
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:15
Залипательная кидалка
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+6
Alex178500
Написано сегодня, в 12:49
Василиса_Я ^.^, это точно
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:46
Василиса_Я ^.^, Васятка, вперед! Покажи всем, как ты умеешь!!!
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+6
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:22
Василиса_Я ^.^, Вася, Вася, Вася чемпион.
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+4
Еще 2 комментария
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:21
Скажите пожалуйста, а где можно приобрести эту краску, и её стоимость? Спасибо.
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+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:28
VLадимир, Володя, видела в объявлениях на вражеском сайте. Что-то в пределах 150 рупий за 1 снаряд (пакетик)
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+3
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 15:49
Василиса_Я ^.^, спасибо, а где не знаешь?
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+3
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:53
VLадимир, Не за что.
Володя, отправила тебе ссылку на вотсап.
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+4
Alex178500
Написано сегодня, в 14:38
кто нибудь больше 30 набрать смог?
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+4
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:28
Alex178500, неа
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+3
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Виктория Online
Написано сегодня, в 15:48
Alex178500, мой рекорд 22
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+5
Alex178500
Написано сегодня, в 16:09
Виктория, у меня рекорд 30 (за пол дня)
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+3
Еще 2 комментария
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:06
А иногородним она недоступна? У меня не грузится)))
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+5
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:15
Балтийская Килька, может быть просто игра подзависла
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+4
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:16
Василиса_Я ^.^, Васюлька, да на мне ваще всё виснет. В смысле, игры виснут, макаронные изделия
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+6
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:20
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+3
Еще 7 комментариев
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ФотоКвест АСТВ перенесён на понедельник. Ждём!
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