Радио АСТВ приглашает на самое яркое событие этого лета – Фестиваль красок Холи 2017 Лето, солнце, горячий песок Анивского пляжа, тонны яркой краски и двенадцать часов безудержного веселья вместе с Радио АСТВ!

Ведущие «Обла-бла-стного шоу» Василий Арсеньев и Анна Кривонос, Яра Калашникова и Денис Федосеев, Ирина Мосиенко и Артем Бушаев обеспечат заряд позитива и забавные конкурсы с замечательными призами и подарками! Вы сможете выиграть практичную туристическую палатку, сертификаты на фотосъемку, сертификаты на участие в детских и взрослых квестах, поездки на остров Итуруп, маяк Анива, тур выходного дня на пик Чехова, и много других полезных и умопомрачительных подарков от генеральных спонсоров Фестиваля.

На сцене для вас выступят музыкальные коллективы - Show Project DieZ, Li’Raw, группа Sky Fly, танцевальные коллективы «Твой город» и «Ямайка», также вы увидите показательные выступления от Сахалинской региональной общественной организации бодибилдинга, а в 21.00 начнутся танцы.

В течение всего фестиваля вы сможете поучаствовать в мастер-классе по йоге от Анастасии Бердниковой, сертифицированного преподавателя "Йога Альянса США", сделать роспись хной от мастера Мехенди Светланы Омельянович, также сможете заплести косы и сделать прически от мастера Ирины Стружкиной, а еще вы сможете распечатать свои снимки из социальной сети Instsgram с хештегом #аствхоли2017 с помощью Instaпринтера от фотостудии «Айк» совершенно бесплатно.

Еще Вас ждут - шоу мыльных пузырей от событийного агентство «Солми»; развлекательные площадки для детей и взрослых, водные бои, аквагрим, художественная роспись камней и многое другое от детского пространства Море; а вечером мы все вместе запустим сверкающие шары в небо от компании «Оранжевый слон».

А каждый час все вместе мы будем раскрашивать анивское небо и ваше настроение красочными «залпами».

Хотите выиграть краску для Фестиваля?

Тогда ловите условный сигнал «Яркий Я» ежедневно на волнах Радио АСТВ и отправляйтесь в «кругоцветное» путешествие по будням в 16:15. Приз - два купона на шесть пакетиков краски.

Увидимся 5 августа на Анивском пляже. Начало в 12.00.

Море краски, море призов и море веселья!