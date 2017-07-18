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Фотоквест ASTV.RU стартовал: за главный приз борются 5 команд

Фотоквест ASTV.RU стартовал: за главный приз борются 5 команд

Идет трансляция

В Южно-Сахалинске стартовал Фотоквест от ASTV.RU. Пять команд, отобранных организаторами из присланных заявок, отправились выполнять квест-задания. В течение ближайших часов участники будут бороться за главный приз – туристическую путевку на всю команду от Туристско-информационного центра Сахалинской области.

Трансляцию этапов квеста ведет партнер проекта – оператор мобильной связи Tele2. Некоторые из снятых роликов можно посмотреть в этом материале.

Ориентировочно, квест завершится к 16 часам сегодняшнего дня. Следите за новостями!

сегодня, в 12:40 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 12:54
Фотоквест

тупо реклама...
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+1
Online
Frederic Lorsan Online
Написано сегодня, в 16:38 Отредактированно сегодня, в 16:40
Посмотрел видео, только и вижу, как симпатичная девушка никак не оторвется от экрана телефона, в чем заключались задания фотоквеста? Он уже закончился?
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