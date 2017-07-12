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Власти Сахалина добились передачи земель минобороны

Власти Сахалина добились передачи земель минобороны

Участок в 7 тысяч кв. м в районе пересечения Комсомольской и проспекта Победы отойдет Южно-Сахалинску уже на следующей неделе

Власти Сахалина добились передачи земель Министерства обороны России в муниципальную собственность. Неиспользуемые военным ведомством участки впервые в истории региона предоставляются для гражданских целей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Областные власти намерены использовать их под жилищное строительство. Договоренности об этом достигнуты на состоявшейся накануне в Москве встрече губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя министерства обороны РФ Руслана Цаликова.

Ранее передать Сахалину земли, которые когда-то занимали объекты Минобороны, согласилось командование Восточного военного округа. С правительством региона был составлен совместный протокол действий. В перечень включили 12 таких участков в границах Южно-Сахалинска, Долинского, Курильского и Южно-Курильского районов.

Ожидается, что первый из них перейдет в собственность областного центра уже на следующей неделе. Это участок площадью 7 тысяч квадратных метров в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта Победы. Приказ об этом подписал заместитель Министра обороны Тимур Иванов.

На очереди – передача еще двух территорий - в районе пересечения улиц Комсомольской и Больничной, а также близ улицы Украинской.   

Напомним, проблему военных городков и земель в ходе недавней «прямой линии» с губернатором подняли жители региона. На Сахалине и Курилах множество таких объектов. Поэтому Олег Кожемяко в ходе встречи с руководством Министерства обороны РФ добился расширения и дополнения списка планируемых к передаче участков. Для решения вопроса регион в ближайшее время посетит делегация военного ведомства.

Контроль за выполнением договоренностей между сахалинским правительством и Министерством обороны РФ осуществляет первый заместитель губернатора области - руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой. Он находится в командировке в Москве.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:57 +5
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Комментарии
NARBLE
Написано сегодня, в 13:07
Какое достижение!!!
Так и было задумано с начало перестройки страны на новый лад....
Всех участников этой акции представить к награждению......
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+3
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 13:20
Исторический момент прям.
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+3
Zoidberg
Написано сегодня, в 14:21
Оч хорошо! огромные площади в городе пустуют, а могли бы использоваться.
Олег Николаевич, дожмите МО и постройте вместо базы МЧС на Комсомольской городской сквер.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:52
Ты посмотри, как ловко под предлогом заботы о людях откусили лакомые куски, и обязательно используют под VIP-застройку. И при этом кивают на жителей военных городков. А прозвучали три пустыря! Что по городку в Хомутово, по городку на Отдалённой? Ну это же не пустующие земли в черте города, там жители со своими проблемами и чаяниями. Они и подождать могут
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+2
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 15:08 Отредактированно сегодня, в 15:11
Наверняка и до них(Хомутово и Отдаленной) очередь дойдёт!
Главное, как сказал Остап Бендер:" Лёд тронулся, господа присяжные заседатели..."
Если честно, достало целые кварталы обходить квадратами...
Доступное жильё построят, будет куда из аварийного жилья переселять народ (как в Москве-по справдливости, чтобы из центральных районов в Е...еня не переселяли, а тут же рядом)
Да и для детей, наверняка места там будет предостаточно.
Как насчёт Велодрома или Цирка? Господа чиновники.
Поверьте, когда цирк построите, меньше вам будут про цирк намекать, который вы обычно устраиваете! Не в обиду конечно же.
Что народу надо? Так это - "Хлеба и зрелищ!"

"Слова и иллюзии гибнут, факты остаются." Питер Лоуренс
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