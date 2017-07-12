Власти Сахалина добились передачи земель минобороны
Участок в 7 тысяч кв. м в районе пересечения Комсомольской и проспекта Победы отойдет Южно-Сахалинску уже на следующей неделе
Власти Сахалина добились передачи земель Министерства обороны России в муниципальную собственность. Неиспользуемые военным ведомством участки впервые в истории региона предоставляются для гражданских целей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Областные власти намерены использовать их под жилищное строительство. Договоренности об этом достигнуты на состоявшейся накануне в Москве встрече губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя министерства обороны РФ Руслана Цаликова.
Ранее передать Сахалину земли, которые когда-то занимали объекты Минобороны, согласилось командование Восточного военного округа. С правительством региона был составлен совместный протокол действий. В перечень включили 12 таких участков в границах Южно-Сахалинска, Долинского, Курильского и Южно-Курильского районов.
Ожидается, что первый из них перейдет в собственность областного центра уже на следующей неделе. Это участок площадью 7 тысяч квадратных метров в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта Победы. Приказ об этом подписал заместитель Министра обороны Тимур Иванов.
На очереди – передача еще двух территорий - в районе пересечения улиц Комсомольской и Больничной, а также близ улицы Украинской.
Напомним, проблему военных городков и земель в ходе недавней «прямой линии» с губернатором подняли жители региона. На Сахалине и Курилах множество таких объектов. Поэтому Олег Кожемяко в ходе встречи с руководством Министерства обороны РФ добился расширения и дополнения списка планируемых к передаче участков. Для решения вопроса регион в ближайшее время посетит делегация военного ведомства.
Контроль за выполнением договоренностей между сахалинским правительством и Министерством обороны РФ осуществляет первый заместитель губернатора области - руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой. Он находится в командировке в Москве.
Так и было задумано с начало перестройки страны на новый лад....
Всех участников этой акции представить к награждению......
Олег Николаевич, дожмите МО и постройте вместо базы МЧС на Комсомольской городской сквер.
Главное, как сказал Остап Бендер:" Лёд тронулся, господа присяжные заседатели..."
Если честно, достало целые кварталы обходить квадратами...
Доступное жильё построят, будет куда из аварийного жилья переселять народ (как в Москве-по справдливости, чтобы из центральных районов в Е...еня не переселяли, а тут же рядом)
Да и для детей, наверняка места там будет предостаточно.
Как насчёт Велодрома или Цирка? Господа чиновники.
Поверьте, когда цирк построите, меньше вам будут про цирк намекать, который вы обычно устраиваете! Не в обиду конечно же.
Что народу надо? Так это - "Хлеба и зрелищ!"
"Слова и иллюзии гибнут, факты остаются." Питер Лоуренс