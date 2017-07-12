Власти Сахалина добились передачи земель минобороны

Участок в 7 тысяч кв. м в районе пересечения Комсомольской и проспекта Победы отойдет Южно-Сахалинску уже на следующей неделе

Власти Сахалина добились передачи земель Министерства обороны России в муниципальную собственность. Неиспользуемые военным ведомством участки впервые в истории региона предоставляются для гражданских целей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Областные власти намерены использовать их под жилищное строительство. Договоренности об этом достигнуты на состоявшейся накануне в Москве встрече губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя министерства обороны РФ Руслана Цаликова.

Ранее передать Сахалину земли, которые когда-то занимали объекты Минобороны, согласилось командование Восточного военного округа. С правительством региона был составлен совместный протокол действий. В перечень включили 12 таких участков в границах Южно-Сахалинска, Долинского, Курильского и Южно-Курильского районов.

Ожидается, что первый из них перейдет в собственность областного центра уже на следующей неделе. Это участок площадью 7 тысяч квадратных метров в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта Победы. Приказ об этом подписал заместитель Министра обороны Тимур Иванов.

На очереди – передача еще двух территорий - в районе пересечения улиц Комсомольской и Больничной, а также близ улицы Украинской.

Напомним, проблему военных городков и земель в ходе недавней «прямой линии» с губернатором подняли жители региона. На Сахалине и Курилах множество таких объектов. Поэтому Олег Кожемяко в ходе встречи с руководством Министерства обороны РФ добился расширения и дополнения списка планируемых к передаче участков. Для решения вопроса регион в ближайшее время посетит делегация военного ведомства.

Контроль за выполнением договоренностей между сахалинским правительством и Министерством обороны РФ осуществляет первый заместитель губернатора области - руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой. Он находится в командировке в Москве.