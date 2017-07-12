Важнейшая документация сгорела в штабе дивизии на Курилах

vpravda.ru

Пожар произошел в штабе дивизии в селе Горячие Ключи на Итурупе. Сгорела важнейшая документация. Огнем уничтожены несколько кабинетов руководства.

Как стало известно astv.ru, пожар на третьем этаже штаба произошел 17 июля в 23:20. Сообщение в пожарную часть дежурные передали в 00.29.

Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через 11 минут. На тот момент огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, военные не смогли потушить пожар самостоятельно, так как проезд к зданию осложняли расположенные по всему военному городку несанкционированные шлагбаумы. Эти же сооружения затем мешали проезду пожарных. Источники astv.ru уточняют, что до приезда местной пожарной машины военнослужащие, находящиеся в здании и в соседней казарме, тушили огонь ведрами.

Прибывшие сотрудники курильского МЧС отключили здание от электричества. Они локализовали пожар в 02.35, а в 06.00 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 20 человек и 3 единицы техники.

Третий этаж штаба дивизии восстановлению не подлежит - выгорели кабинеты начальника разведки, заместителя командира дивизии по вооружению, начальника артиллерии, начальника инженерной службы, начальника отделения физподготовки, начальника службы радиоэлектронной борьбы, боевой подготовки, продовольственная и вещевая службы.

Кроме того, выгорела крыша, а между этажами - дыры в полу размером с кулак