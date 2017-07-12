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Важнейшая документация сгорела в штабе дивизии на Курилах
vpravda.ru

Важнейшая документация сгорела в штабе дивизии на Курилах

Огнем уничтожены кабинеты начальника разведки, заместителя командира дивизии по вооружению, кабинет боевой подготовки, начальника артиллерии и т.д.

Пожар произошел в штабе дивизии в селе Горячие Ключи на Итурупе. Сгорела важнейшая документация. Огнем уничтожены несколько кабинетов руководства.

Как стало известно astv.ru, пожар на третьем этаже штаба произошел 17 июля в 23:20. Сообщение в пожарную часть дежурные передали в 00.29.

Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через 11 минут. На тот момент огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. 

По предварительной информации, военные не смогли потушить пожар самостоятельно, так как проезд к зданию осложняли расположенные по всему военному городку несанкционированные шлагбаумы. Эти же сооружения затем мешали проезду пожарных. Источники astv.ru уточняют, что до приезда местной пожарной машины военнослужащие, находящиеся в здании и в соседней казарме, тушили огонь ведрами. 
 
Прибывшие сотрудники курильского МЧС отключили здание от электричества. Они локализовали пожар  в 02.35, а в 06.00  полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 20 человек и 3 единицы техники. 
 
Третий этаж штаба дивизии восстановлению не подлежит - выгорели кабинеты начальника разведки, заместителя командира дивизии по вооружению, начальника артиллерии, начальника инженерной службы, начальника отделения физподготовки, начальника службы радиоэлектронной борьбы, боевой подготовки, продовольственная и вещевая службы.
 
Кроме того, выгорела крыша, а между этажами - дыры в полу размером с кулак
 
По предварительным оценкам, уничтожена компьютерная техника на сумму более 19 млн. рублей, контракты, документация продовольственной службы и т.д. 
 
Окончательный размер ущерба еще подсчитывают, причины пожара устанавливают. 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:16 +4
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Комментарии
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 13:22
Наверное проверка какая-то должна была приехать )
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+10
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:30
Сергей Маслаков, ох, и полетят сейчас погоны!
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:36
Сергей Маслаков, притча, как делили танки.
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0
KirrrA
Написано сегодня, в 14:16
Сергей Маслаков, это делегация японская ))) сделала
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0
Еще 2 комментария
NARBLE
Написано сегодня, в 13:26
Ну всё началось..... До этого никому ничего не мешало, а теперь помешали "несанкционированные шлагбаумы. Эти же сооружения затем мешали проезду пожарных."......
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0
k_hammer
Написано сегодня, в 13:45
"Ох и поцелует сегодня кто то медузу в задницу…"
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+1
Roni4ka
Написано сегодня, в 13:46
Супер! Это что курить надо? Чтобы разведка сгорела!
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+2
yur
Написано сегодня, в 15:14
Roni4ka, Зато секреты целее будут.
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:07
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+4
NARBLE
Написано сегодня, в 14:55
TROL, Думай, Федя, думай
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0
KirrrA
Написано сегодня, в 14:10 Отредактированно сегодня, в 14:12
КАК??? В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ!!! могли появиться несанкционированные шлагбаумы??? И ЗАЧЕМ??? Чтобы враги проехать не смогли?

Я всегда считала что в армии единоначалие!!!
P. S. Эту страну никому не победить, мы даже сами не можем...
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+3
Reader
Написано сегодня, в 14:16
Продовольственная служба - ключевая
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:55
Reader, видно, и впрямь серьезная проверка ехала...
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+1
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 15:17
НюНик_просто_Анна, Теперь, она будет ещё серьёзней. С кого-то слетят погоны, и кто-лишиться выслуги, льгот, военной пенсии и возможно, получит срок. Не исключено, что спросят, где деньги, которые отпускали на установку ППС. Вопросов будет много...
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 14:46
Я так думаю, что причина одна: специально подожгли....
Границы же не зря открывали.....
Совместное использование территории ПОНИМАЕШЬ продолжается.....
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:55
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:01
к бабке не ходи поджог, ещё ничего лучше не придумали, хочешь замести следы - подожги
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+1
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 15:07
Там вроде здание каменное было...
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