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Бывшему директору «Чайки» простили материальный ущерб на 14 млн рублей

Бывшему директору «Чайки» простили материальный ущерб на 14 млн рублей

Суд не увидел корысти в получении завышенных премий, которые педагог незаконно назначала себе, своему сыну и сотрудникам

Холмский городской суд вынес приговор бывшему директору центра медико – социальной реабилитации (СРЦ) «Чайка». Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Государственное учреждение «Чайка» требовало в рамках гражданского иска возмещения материального ущерба более 14   миллионов рублей - сумм незаконно выплаченных премий самой руководительнице, ее сыну и нескольким работникам учреждения с февраля 2011 по сентябрь 2013 года.

В приговоре сказано: суд достоверно установил, что Нина Ушакова, являясь должностным лицом ОГАУ ЦМСР «Чайка», дала указание бухгалтеру о переводе части субсидий, направленных в «Чайку» правительством Сахалинской области, на расчетный счет, предназначенный для поступления выручки от платной деятельности учреждения. Таким образом женщина необоснованно отразила средства как собственные доходы СРЦ.

Затем под видом использования собственных доходов Ушакова распорядилась, чтобы ее подчиненные выписали приказы о премировании нескольких работников «Чайки», в том числе и ее сына. Директор осознавала, что премии завышены, доходы – не заработаны СРЦ, но приказы при этом подписала.

Таким образом избранным директором сотрудникам выплатили деньги, часть из которых сотрудники вернули своему руководителю.  

Кроме этого, бывший директор «Чайки» взяла на себя полномочия,  относящиеся к компетенции министра соцзащиты Сахалинской области, и издала приказы о выплате себе премий и получила деньги.

Несмотря на это, суд признал бывшего директора невиновной.

В приговоре сказано: «В предъявленном Ушаковой Н.С. обвинении не усматривается признаков корыстной заинтересованности <…>, поскольку действий по получению для себя и других лиц выгоды имущественного характера,  не связанных с незаконным безвозмездным изъятием имущества, Ушаковой не вменяется». «Как видно из представленных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, ни одним из них не подтверждено, что допущенные Ушаковой Н.С. нарушения существенно нарушили права и законные интересы организации ОГАУ ЦМСР «Чайка», а также повлияли на нормальную деятельность Учреждения по выполнению общих задачи требований, для которых оно создано. При этом предоставленные стороной обвинения документы, свидетельствующие о необходимости проведения ремонтов, приобретения инвентаря, также не подтверждают возможность перераспределения и использования денежных средств на указанные нужды».

Таким образом, 14 млн рублей необоснованно выплаченных директору, ее сыну и сотрудникам – это несущественный ущерб для областного государственного автономного учреждения.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:43 +4
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 12:47 Отредактированно сегодня, в 12:49
Воруйте по крупному и вас простит наш гуманный суд. При Сталине за сворованных трёх колосков пшеницы-в МАГАДАН.
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+3
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 12:48
Таким образом, 14 млн рублей необоснованно выплаченных директору, ее сыну и сотрудникам – это несущественный ущерб для областного государственного автономного учреждения.

ЭТО ВаЩЕЕЕЕЕЕ КАК МОЖНО ПОНЯТЬ МОЗГОМ ?
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+7
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:48
А чо с Хорошавиным так не прокатило?
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+3
Online
Abbatissa Online
Написано сегодня, в 15:06
Наталья Владимировна, почему, прокатило. Когда судили Васильченкова (экс-мин здр-ия), господин Хорошавин давал на процессе показания и на вопрос судьи, "являются ли украденные 97 млн существенным ущербом для области?" сказал, что затрудняется ответить на этот вопрос. Продолжение истории с министром-вором всем известна
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 12:52
Эээххх..... Ну и делааааа.....
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0
Online
boss2005 Online
Написано сегодня, в 12:52
во дела.
Так теперь пусть в суд подает что ее оклеветали, еще на 14 миллионов
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+2
NARBLE
Написано сегодня, в 12:55
Дааа... Подумаешь: "Таким образом, 14 млн рублей необоснованно выплаченных директору, ее сыну и сотрудникам – это несущественный ущерб для областного государственного автономного учреждения.".....
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0
Виктор Копытов
Написано сегодня, в 12:55
Если это передача про юмор, то очень смешно. А если это новость, то вопросы про свадьбу дочери Красноярской судьи излишни...
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+4
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 12:59 Отредактированно сегодня, в 13:00
ШОК!!!Требую судить - судью! Требовать, имею право, я плачу налоги на содержание этих жуликов и воров.
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+3
KirrrA
Написано сегодня, в 13:05
Отличная схема, г. Ушакова!!! Прокатило! Или всё же пришлось подсластить???
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+2
NARBLE
Написано сегодня, в 13:15
KirrrA, Депутатов от ЕР за такие схемы не судят.....
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:46
Фамилию судьи!!! Народ должен знать столпов кривосудия!
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0
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