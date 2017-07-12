Бывшему директору «Чайки» простили материальный ущерб на 14 млн рублей

Суд не увидел корысти в получении завышенных премий, которые педагог незаконно назначала себе, своему сыну и сотрудникам

Холмский городской суд вынес приговор бывшему директору центра медико – социальной реабилитации (СРЦ) «Чайка». Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. Государственное учреждение «Чайка» требовало в рамках гражданского иска возмещения материального ущерба более 14 миллионов рублей - сумм незаконно выплаченных премий самой руководительнице, ее сыну и нескольким работникам учреждения с февраля 2011 по сентябрь 2013 года.

В приговоре сказано: суд достоверно установил, что Нина Ушакова, являясь должностным лицом ОГАУ ЦМСР «Чайка», дала указание бухгалтеру о переводе части субсидий, направленных в «Чайку» правительством Сахалинской области, на расчетный счет, предназначенный для поступления выручки от платной деятельности учреждения. Таким образом женщина необоснованно отразила средства как собственные доходы СРЦ.

Затем под видом использования собственных доходов Ушакова распорядилась, чтобы ее подчиненные выписали приказы о премировании нескольких работников «Чайки», в том числе и ее сына. Директор осознавала, что премии завышены, доходы – не заработаны СРЦ, но приказы при этом подписала.

Таким образом избранным директором сотрудникам выплатили деньги, часть из которых сотрудники вернули своему руководителю.

Кроме этого, бывший директор «Чайки» взяла на себя полномочия, относящиеся к компетенции министра соцзащиты Сахалинской области, и издала приказы о выплате себе премий и получила деньги.

Несмотря на это, суд признал бывшего директора невиновной.

В приговоре сказано: «В предъявленном Ушаковой Н.С. обвинении не усматривается признаков корыстной заинтересованности <…>, поскольку действий по получению для себя и других лиц выгоды имущественного характера, не связанных с незаконным безвозмездным изъятием имущества, Ушаковой не вменяется». «Как видно из представленных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, ни одним из них не подтверждено, что допущенные Ушаковой Н.С. нарушения существенно нарушили права и законные интересы организации ОГАУ ЦМСР «Чайка», а также повлияли на нормальную деятельность Учреждения по выполнению общих задачи требований, для которых оно создано. При этом предоставленные стороной обвинения документы, свидетельствующие о необходимости проведения ремонтов, приобретения инвентаря, также не подтверждают возможность перераспределения и использования денежных средств на указанные нужды».

Таким образом, 14 млн рублей необоснованно выплаченных директору, ее сыну и сотрудникам – это несущественный ущерб для областного государственного автономного учреждения.