В Южно-Сахалинске девушку, укушенную клещом, заставили платить за экстренный укол

Фото: lechenie-simptomy.ru

Девушке, пострадавшей от укуса клеща в окрестностях Южно-Сахалинска, отказали в бесплатной неотложной помощи в городской поликлинике. Ей предложили самой оплатить экстренный укол иммуноглобулина, который помогает предотвратить энцефалит. Стоимость лекарства составила больше 4 тысяч рублей. Позже пациентка обнаружила: такие процедуры входят в перечень экстренных процедур, предусмотренных всеми возможными программами страхования, в том числе ОМС.

По словам Валентины, она обнаружила на себе клеща во время прогулки в районе Новодеревенского.

– Так как Сахалин – опасный регион по клещевому энцефалиту, я обратилась за неотложной профилактикой в поликлинику. К сожалению, самого клеща я не смогла предоставить на анализы, потому что когда обнаружила его, то в панике вырвала и отбросила в сторону, – сообщила она.

В случае когда клеща удаётся снять в медицинском учреждении, есть возможность отправить его на исследование и в течение 2–3 дней узнать, нужна ли экстренная профилактика. Однако, когда животное не сохранилось, единственный способ повлиять на ситуацию – в течение 72 часов после укуса ввести препарат иммуноглобулин. Так как эта процедура неотложная, она покрывается обязательным страхованием и для ее получения даже не нужно предъявлять полис. Сам укол входит в базовую программу государственных гарантий медицинской помощи, а иммуноглобулин дополнительно значится и в территориальной программе по Сахалинской области, и в перечне жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Однако единственный вариант, который предложили пациентке – приобрести иммуноглобулин самой. Для этого ей под залог паспорта выдали контейнер для переноски ампул и назвали адрес, где их можно купить. Общая сумма расходов составила около 4 500 рублей.

– Мне не назначили анализы. Пока я не заплатила, не ввели лекарство. По всем отчетам и сообщениям в СМИ учреждения обеспечены препаратами, постоянно публикуются памятки о действиях в случае укуса. На деле же я оказалась предоставлена сама себе. Выходит, в Южно-Сахалинске здоровье человека, которому нужна экстренная профилактика от такой опасной болезни, зависит исключительно от его кошелька? Быстро найти почти пять тысяч рублей может не каждый, – говорит Валентина.

Как защитить себя от клещей - памятка

Ежемесячные отчисления работающих граждан в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) составляют 5,1 %. Таким образом, при зарплате 30 000 рублей ежегодно каждый россиянин направляет в фонд более 18 тысяч рублей; при зарплате в 50 000 рублей сумма отчислений превышает 30 тысяч.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2017 год составляет 13,7 миллиарда рублей. Это около 28 тысяч рублей на каждого жителя региона, включая детей и пожилых людей.

За комментарием журналист astv.ru обратился в министерство здравоохранения Сахалинской области. После проверки там ответили: «Действительно, препарат для экстренной профилактики клещевого энцефалита должен предоставляться в поликлиниках бесплатно. Если в отдельно взятом лечебном учреждении временно нет в наличии иммуноглобулина, то определяется механизм компенсации затрат пациенту. Этот алгоритм будет применен и в указанном случае, варианты определят совместно с пациентом».

На территории Сахалинской области в преддверии пика активности клещей, добавили в минздраве, был создан необходимый запас иммуноглобулина. Большая часть распределена между региональными учреждениями здравоохранения.

Всего с начала сезона зафиксировано 1238 случаев присасывания клещей, среди детей 391. Других обращений по проведению экстренной профилактики в министерство не поступало, сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Адвокат Надежда Болутенко по просьбе astv.ru описала, что следует делать пациенту, которому отказывают в положенной по полису ОМС помощи и заставляют оплачивать процедуры или препараты.

– Если пациент вынужден за счет собственных средств оплачивать лечение, бесплатное предоставление которого предусмотрено законом, у него возникает право на возмещение понесенных расходов, а также компенсацию морального вреда. Для получения возмещения пациенту необходимо сохранить документы, подтверждающие размер понесенных расходов, – сообщила юрист.

Первоначальную претензию о возмещении денежных средств целесообразно заявлять на имя главного врача соответствующего медицинского учреждения, с копией в адрес министерства здравоохранения. Если в установленный законом срок (30 дней) заявленная претензия не будет рассмотрена по существу, пациент имеет право обратиться за соответствующим возмещением в судебном порядке.

– При этом расходы, понесенные в связи с рассмотрением дела в судебном порядке, также должны быть возмещены пациенту за счет виновной стороны, – добавила Болутенко.