Мертвую женщину нашли у дома в Южно-Сахалинске

18 июля в 21:30 в следственной отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что недалеко от дома № 14а по ул. Горького областного центра обнаружено тело 42-летней местной жительницы, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен на исследование в Сахалинское областное бюро СМЭ.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.