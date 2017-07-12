Мертвую женщину нашли у дома в Южно-Сахалинске
Причину ее смерти устанавливают в областном бюро судмедэкспертизы
18 июля в 21:30 в следственной отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что недалеко от дома № 14а по ул. Горького областного центра обнаружено тело 42-летней местной жительницы, без внешних признаков насильственной смерти.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не представилось возможным. Для её установления труп направлен на исследование в Сахалинское областное бюро СМЭ.
В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
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Комментарии
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ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 15:13
Сердце наверное не выдержало!
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NARBLE
Написано сегодня, в 15:15
Соболезнования родным и близким
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:51
Не хотелось бы мне чтоб моё тело на улице нашли
...... соболезнования родным и близким
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