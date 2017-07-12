Экспедиция «Дорога к обелиску» во второй раз стартовала в Сахалинской области

Ее участники обустроят и приведут в порядок памятные места на Курильских островах

Молодёжная экспедиция «Дорога к обелиску» во второй раз стартовала в островном регионе, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Ее участники посетят Кунашир и Шикотан, где благоустроят памятные места, проведут встречи со школьниками и получат новые навыки, необходимые в жизни туристов и экологов.

В этот раз в экспедиции принимает участие 11 ребят. Они приехали из районов области. Такую возможность получили те, кто давно является участникам подобных акций. Елена Зерник из Корсакова неоднократный победитель «Школы безопасности», участница «Российского Азимута».

- Я так давно мечтала побывать на Шикотане. Благодаря моей активной деятельности мне выпала такая возможность. Думаю, что воспоминания останутся у меня надолго, - поделилась Елена.

В экспедиции «Дорога к обелиску» принимают участие ученые и экологи, которые расскажут ребятам об окружающей среде, местных растениях и обитателях. Также участники побывают в памятных местах и займутся благоустройством захоронений.

Мероприятия проходят под эгидой Года Экологии в России и 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и окончания 2-й мировой войны. Завершится экспедиция 27 июля.