Южно-Сахалинск остается без «главного художника»

Павел Шугуров, занимавший в мэрии областного центра пост начальника отдела дизайна, увольняется 3 августа.

Художник из Владивостока Павел Шугуров приехал на Сахалин в январе. Его приглашали как специалиста, который имеет опыт городского дизайна, причем не только как специалиста в стрит-арте, но и как чиновника. Шугуров занимался оформлением Владивостока к Саммиту АТЭС. Судьбу столицы Приморья, где благоустройством занимались комплексно и системно, Южно-Сахалинску уже не повторить.

Выступая на «Пятой власти» в январе, Павел Шугуров говорил, что видит в Южно-Сахалинске очень большие возможности для своих амбиций. «Я себе определил срок, на который приехал, при лучшем развитии событий. Это 3 года, столько я могу здесь пробыть», - сказал он тогда.

Но на Сахалине его хватило только на 7 месяцев.

- Южно-Сахалинск - очень интересный город с уникальной историей и характером. Мне кажется, я начал его понимать и почти влюбляться, - говорит Шугуров. - К сожалению, свою работу в роли начальника отдела дизайна администрации здесь я заканчиваю. Действительно, к сожалению. Город (а город — это, прежде всего, люди) меня вдохновляет. Главная причина увольнения — это приближение 1 сентября и необходимость решать вопрос с переездом сюда моей многочисленной семьи. Трое детей и жена, а также кот и морская свинка. Это большое мероприятие, связанное с трудностями для всех участников. Взвесив все «за» и «против» эксперимента, мы приняли решение, что в нём не так много смысла, чтобы на него отважиться.

Мне говорили, что здесь трясёт, и я даже почувствовал толчки не так давно ночью — неожиданные ощущения. Но эти подземные удары — ничто, в сравнении с «трясучкой» внутри административной системы. Вот где каждый день, как на вулкане. Но все катаклизмы можно пережить, если есть команда, если люди, которые друг другу доверяют, когда есть общая идея. И внутри департамента архитектуры такая команда, к счастью, сложилась. Мне очень повезло с ребятами в отделе — все неравнодушные, толковые. Мне повезло с начальником, а городу — с главным архитектором. Он приехал позже меня из совсем другого региона, но мы сразу смогли оценить профессионализм друг друга. И хотя споры у нас были постоянно, все решения были совместными, не навязанными. К сожалению, с остальными участниками администрирования, за редким исключением, понимания общих целей я найти не смог. Каждый сам за себя. Поэтому, например, те цветовые решения домов, которые согласовываются внутри департамента, в реальности оказываются совсем другими. Получается, что то, зачем меня приглашали, на деле не очень нужно.

Ситуация эта не уникальна! Так происходит в большинстве российских городов, если не во всех. Политическая воля скукожилась до желания удержаться на своём месте. Чиновники, которые реально продолжают работать на результат, как партизаны, уходят в работу над совершенствованием нормативной базы, над концепциями развития, медленно, в надежде на другие времена. Такую работу я понимаю и люблю, но я — человек действия. В отличии от большинства своих теперешних коллег, я востребован в реальном секторе экономики. Мне постоянно поступают предложения из разных городов России на создание арт-объектов, проведение мастер-классов. Просиживать штаны — не моё, но и везти на «вулкан» семью тоже неправильно, - сказал Павел Шугуров.

Шугуров развернул беспрецедентную для чиновника общественную и благотворительную деятельность, но и травле в СМИ он подвергся беспрецедентной. Его обвинили в пьянстве, в фашизме, сокрытии доходов, коррупции, растлении малолетних и даже в том, что он не носил костюм.

Художник говорит, что эта травля, хоть и была неприятной, но на его желание работать на Сахалине влияния не оказала.

- Прокуратура проверила меня вдоль и поперек на предмет экстремизма, коррупции, проверили, чем я там занимался с детьми, и все остальное. Считай, прошел полную комплексную диагностику. Кроме незадекларированного дохода, полученного до вступления в должность, - 50 000 за роспись одной из стен по договору подряда, информацию о котором я, среди множества ему подобных, забыл, других нарушений не найдено. Считай, прошел полную комплексную диагностику, - говорит Шугуров. - К такому вниманию привыкнуть сложно, но возможно. Как говорится: собаки лают, а караван идёт. Сложнее отгадать загадку: куда идёт наш караван?

После себя Павел Шугуров оставляет несколько расписанных граффити стен, а еще подростков, которые под его руководством осваивали стрит-арт.

Кто займет должность главы отдела дизайна после отъезда Шугурова, пока не решено.