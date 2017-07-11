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Южно-Сахалинск остается без «главного художника»

Южно-Сахалинск остается без «главного художника»

Павел Шугуров, занимавший в мэрии областного центра пост начальника отдела дизайна, увольняется 3 августа

Павел Шугуров, занимавший в мэрии областного центра пост начальника отдела дизайна, увольняется 3 августа.

Художник из Владивостока Павел Шугуров приехал на Сахалин в январе. Его приглашали как специалиста, который имеет опыт городского дизайна, причем не только как специалиста в стрит-арте, но и как чиновника. Шугуров занимался оформлением Владивостока к Саммиту АТЭС. Судьбу столицы Приморья, где благоустройством занимались комплексно и системно, Южно-Сахалинску уже не повторить. 

Выступая на «Пятой власти» в январе, Павел Шугуров говорил, что видит в Южно-Сахалинске очень большие возможности для своих амбиций. «Я себе определил срок, на который приехал, при лучшем развитии событий. Это 3 года, столько я могу здесь пробыть», - сказал он тогда. 

Но на Сахалине его хватило только на 7 месяцев.

- Южно-Сахалинск - очень интересный город с уникальной историей и характером. Мне кажется, я начал его понимать и почти влюбляться, - говорит Шугуров. - К сожалению, свою работу в роли начальника отдела дизайна администрации здесь я заканчиваю. Действительно, к сожалению. Город (а город — это, прежде всего, люди) меня вдохновляет. Главная причина увольнения — это приближение 1 сентября и необходимость решать вопрос с переездом сюда моей многочисленной семьи. Трое детей и жена, а также кот и морская свинка. Это большое мероприятие, связанное с трудностями для всех участников. Взвесив все «за» и «против» эксперимента, мы приняли решение, что в нём не так много смысла, чтобы на него отважиться.

Мне говорили, что здесь трясёт, и я даже почувствовал толчки не так давно ночью — неожиданные ощущения. Но эти подземные удары — ничто, в сравнении с «трясучкой» внутри административной системы. Вот где каждый день, как на вулкане. Но все катаклизмы можно пережить, если есть команда, если люди, которые друг другу доверяют, когда есть общая идея. И внутри департамента архитектуры такая команда, к счастью, сложилась. Мне очень повезло с ребятами в отделе — все неравнодушные, толковые. Мне повезло с начальником, а городу — с главным архитектором. Он приехал позже меня из совсем другого региона, но мы сразу смогли оценить профессионализм друг друга. И хотя споры у нас были постоянно, все решения были совместными, не навязанными. К сожалению, с остальными участниками администрирования, за редким исключением, понимания общих целей я найти не смог. Каждый сам за себя. Поэтому, например, те цветовые решения домов, которые согласовываются внутри департамента, в реальности оказываются совсем другими. Получается, что то, зачем меня приглашали, на деле не очень нужно.

Ситуация эта не уникальна! Так происходит в большинстве российских городов, если не во всех. Политическая воля скукожилась до желания удержаться на своём месте. Чиновники, которые реально продолжают работать на результат, как партизаны, уходят в работу над совершенствованием нормативной базы, над концепциями развития, медленно, в надежде на другие времена. Такую работу я понимаю и люблю, но я — человек действия. В отличии от большинства своих теперешних коллег, я востребован в реальном секторе экономики. Мне постоянно поступают предложения из разных городов России на создание арт-объектов, проведение мастер-классов. Просиживать штаны — не моё, но и везти на «вулкан» семью тоже неправильно, - сказал Павел Шугуров.

Шугуров развернул беспрецедентную для чиновника общественную и благотворительную деятельность, но и травле в СМИ он подвергся беспрецедентной. Его обвинили в пьянстве, в фашизме, сокрытии доходов, коррупции, растлении малолетних и даже в том, что он не носил костюм. 

Художник говорит, что эта травля, хоть и была неприятной, но на его желание работать на Сахалине влияния не оказала. 

- Прокуратура проверила меня вдоль и поперек на предмет экстремизма, коррупции, проверили, чем я там занимался с детьми, и все остальное. Считай, прошел полную комплексную диагностику. Кроме незадекларированного дохода, полученного до вступления в должность, - 50 000 за роспись одной из стен  по договору подряда, информацию о котором я, среди множества ему подобных, забыл, других нарушений не найдено. Считай, прошел полную комплексную диагностику, - говорит Шугуров. - К такому вниманию привыкнуть сложно, но возможно. Как говорится: собаки лают, а караван идёт. Сложнее отгадать загадку: куда идёт наш караван?

После себя Павел Шугуров оставляет несколько расписанных граффити стен, а еще подростков, которые под его руководством осваивали стрит-арт.

Кто займет должность главы отдела дизайна после отъезда Шугурова, пока не решено. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 09:58 +2
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:07
Молодец Павел,лучше уволиться,чем в последствии сесть!Выжили,жаль,в администрации порядочных людей остаётся всё меньше и меньше!
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+3
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:41
S.T.A.L.K.E.R., а кого там сажают? на сей момент то только кто тесно связан был с Лобкиным энд Латыповым. А так как ДГХ писали отписки, так уже новые перлы просто "восхищяют"., так и архитектура к ним присоединились. Так эти отписки не просто обычной жалобы, а после приема у Куприной. Я таких ответов еще никогда не читала и даже в голове не укладывается как вообще можно так ответить. Так что никто уже давно под белы рученьки не берет и по ходу "нам не страшен серый волк".
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:47
Vings, Москва "таксу" повысит,и эта команда сядет, ну либо в области начнётся ганибализм!
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:18
S.T.A.L.K.E.R., про "таксу" ничего сказать не могу, а вот что интересно так следущее-в следующем году будет срок с момента как Трутнев отчитывал за любовь к городу и именно он дал 3 года. Именно после этого Куприна получила нынешнюю должность. Какие результаты? Скандал с Соколовым из Иванова, откуда она сама. В работе мэрии, точнее отношение и риторика официальных ответов на жалобы отличаются от подхода мэрии Лобкина энд Латыпова? На мой взгляд нет. Если бы я не увидела ответ нынешнего главного архитектора, то была бы хоть маленькая надежда. А так, увидев очередную отписку с подписью уже нового лица, то надежды на эту мэрию Надсадин+Куприна+жилищная политика и иже с ними, то никаких надежд нет.
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 10:18
Рассмешили: "Мне говорили, что здесь трясёт, и я даже почувствовал толчки не так давно ночью — неожиданные ощущения. Но эти подземные удары — ничто, в сравнении с «трясучкой» внутри административной системы, вот где каждый день, как на вулкане."

До рисовался............

Надо же, ещё один караванщик: "Считай, прошел полную комплексную диагностику. - говорит Шугуров. - К такому вниманию привыкнуть сложно, но возможно. Как говорится: «собаки лают, а караван идёт». Сложнее отгадать загадку: куда идёт наш караван?".....

Все "собаки" значить, а он караванщик
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−2
Online
Нина Шалфей Online
Написано сегодня, в 10:18
Господи, как жаль
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:25
Нина Шалфей, просто невероятно как
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+2
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 10:27
Нина Шалфей, безумно жаль. агрессивное ничтожество и хитрожопая бездарность остается, а Шугуров здесь не пригодился.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:35
Любовь Барабашова, вами указанные персонажи и усложняют жизнь и деятельность таких, как Павел... Есть надежда, что все будет потихоньку меняться? Или болото незыблемо?
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+2
Еще 2 комментария
AX9566
Написано сегодня, в 10:24
Решил свинтить от греха подальше
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+1
Online
project Online
Написано сегодня, в 11:51
AX9566, так и есть. Острова на которых хочется жить, а лучше бежать.
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 10:26
Леопольд пел: "Не приятность эту мы переживём........"
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−2
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 10:33
Молодец Павел, но жаль что ушел. Зато мы все прекрасно поняли и еще раз убедились как принимаются решения в администрации, никаких обсуждений - все за!
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0
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 11:49
Жаль, Люба, что на этом сайте нельзя материться.
?????>?
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0
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 11:52
Сергей Омшенецкий, матерись на фейсбуке. Я сейчас только там все пишу)))
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0
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