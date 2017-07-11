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Открыт прием заявок на участие в сахалинской эндуро-гонке No Place to Run

Открыт прием заявок на участие в сахалинской эндуро-гонке No Place to Run

Самым интересным для зрителей этапом станет пролог на Пушистом

Центр технических видов спорта объявляет о приеме заявок на Пролог внедорожной гонки No Place to Run в дисциплине Extreme Enduro. 25 августа пролог станет одним из мероприятий первого дня фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина».

Пролог открывает трехдневную гонку, на которую съедутся начинающие и опытные эндуристы с Сахалина и других регионов России. Сегодня организаторы сообщают об участии спортсменов с Камчатки, Крыма, из Приморского, Хабаровского краев, Свердловской области. Они преодолеют по лесам, бездорожью и болотам более 200 километров. Всех участников в зависимости от их опыта разделят на три класса: «Профи», «Эксперт» и «Хобби».

Самым интересным для зрителей этапом станет пролог на Пушистом. Здесь подготовят специальную полосу препятствий из деревянных стен, земляных валов контейнеров, труб, досок, колес и прочего, которую друг за другом будут преодолевать эндуристы. Старт гонки ориентировочно назначен на 15 часов, но время может измениться, сообщают организаторы.

Подробнее о гонке No Place to Run можно почитать на сайте, там же размещена форма заявки. Регистрация закрывается в 19 часов 22 августа.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:34 +1
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