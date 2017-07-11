новости
новости
Регистрация
Из-за долгов потребителей в 1,3 млрд рублей осложняется подготовка энергетиков к зиме
openvlz.ru

Из-за долгов потребителей в 1,3 млрд рублей осложняется подготовка энергетиков к зиме

Основной объем работ завершится к началу октября

Подготовка энергообъектов Сахалинской области к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июля текущего года она составила свыше 1,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 6,18% (76,6 млн рублей). Самыми проблемными группами должников остаются: население (349,6 млн рублей); предприятия, финансируемые из федерального бюджета (231,1 млн рублей); управляющие компании (288,6 млн рублей) и предприятия ЖКХ (167,5 млн рублей).

Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период Сахалинэнерго вынуждено привлекать кредитные ресурсы.

Но, несмотря на это, подготовка объектов ПАО «Сахалинэнерго» к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2017-2018 годов идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сейчас ремонт провели примерно на  50 процентов.

На Сахалинской ГРЭС выполнен капитальный ремонт одного котлоагрегата, сейчас идут работы на турбоагрегате. На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 продолжаются капитальный ремонт и реконструкция котлоагрегата №4, турбоагрегата №2, капитальный ремонт теплофикационной установки I очереди.

Филиалом «Распределительные сети» отремонтировано 20 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-35 кВ, более 180 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, осуществлен капитальный ремонт выключателя на высоковольтной подстанции «Южно-Сахалинская» и силового трансформатора 35 кВ на подстанции «Дачная». В рамках инвестиционной программы выполнено строительство ЛЭП-35 кВ «Юго-Западная − Ново-Троицкая», реконструированы четыре ЛЭП напряжением 10 кВ в Анивском, Долинском и Углегорском районах.

Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляют в соответствии с графиком и заключенными договорами. Основные виды топлива – это уголь и газ. Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,7 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры почти на 500 млн рублей.

Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность Сахалинэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:08 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Сахалинэнерго
Популярное на ASTV
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Ядовитый паук укусил сахалинца
Ядовитый паук укусил сахалинца

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:44 Отредактированно сегодня, в 10:44
Наверное не в тему ,но вот Сахалинская ГРЭС находящиеся в п.Вахрушев и близ лежащий посёлок энергетиков Восток разве это не градообразующее предприятие???Почему губер решил содержать их за счёт бюджета?
Или опять замут бюджет в счёт погашения долга?
Очередной ход конём
Ответить
0
Online
Сергей Сергеевич Online
Написано сегодня, в 11:10
Самая проблемная группа - управляющие компании (288,6 млн рублей) + предприятия ЖКХ (167,5 млн рублей). Змеиный клубок...
Ответить
+1
Online
project Online
Написано сегодня, в 11:49
Проблемная группа должников хочет, чтобы энергетики снизили тарифы.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Экологический субботник в Невельске провели участники форума «Новая земля–2017»
Экологический субботник в Невельске провели участники форума «Новая земля–2017»
Южно-Сахалинск остается без «главного художника»
Южно-Сахалинск остается без «главного художника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru