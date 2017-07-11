Из-за долгов потребителей в 1,3 млрд рублей осложняется подготовка энергетиков к зиме

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Подготовка энергообъектов Сахалинской области к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июля текущего года она составила свыше 1,3 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 6,18% (76,6 млн рублей). Самыми проблемными группами должников остаются: население (349,6 млн рублей); предприятия, финансируемые из федерального бюджета (231,1 млн рублей); управляющие компании (288,6 млн рублей) и предприятия ЖКХ (167,5 млн рублей).

Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период Сахалинэнерго вынуждено привлекать кредитные ресурсы.

Но, несмотря на это, подготовка объектов ПАО «Сахалинэнерго» к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2017-2018 годов идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сейчас ремонт провели примерно на 50 процентов.

На Сахалинской ГРЭС выполнен капитальный ремонт одного котлоагрегата, сейчас идут работы на турбоагрегате. На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 продолжаются капитальный ремонт и реконструкция котлоагрегата №4, турбоагрегата №2, капитальный ремонт теплофикационной установки I очереди.

Филиалом «Распределительные сети» отремонтировано 20 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-35 кВ, более 180 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, осуществлен капитальный ремонт выключателя на высоковольтной подстанции «Южно-Сахалинская» и силового трансформатора 35 кВ на подстанции «Дачная». В рамках инвестиционной программы выполнено строительство ЛЭП-35 кВ «Юго-Западная − Ново-Троицкая», реконструированы четыре ЛЭП напряжением 10 кВ в Анивском, Долинском и Углегорском районах.

Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляют в соответствии с графиком и заключенными договорами. Основные виды топлива – это уголь и газ. Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,7 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры почти на 500 млн рублей.

Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность Сахалинэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.