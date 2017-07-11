Фото и видео очевидцев
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Из воды машину помогли достать пожарные
Сегодня, 16 июля, сахалинцы, решившие отдохнуть рано утром на пляже в Стародубском, могли наблюдать операцию по спасению автомобиля. Toyota Crown почти полностью затопило водой.
Прибывшие на помощь отдыхающим пожарные, вытянули автомобиль из воды с помощью троса. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщаю очевидцы, ранним утром Toyota Crown ехал со стороны Стародубского. При попытке резко развернуться, автомобиль занесло, и он уехал на несколько метров в море.
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Я тоже удивилась происходящему, так как подобного видеть не приходилось
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