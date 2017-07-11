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Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Фото и видео очевидцев

Автомобиль затопило на пляже в Стародубском

Из воды машину помогли достать пожарные

Сегодня, 16 июля, сахалинцы, решившие отдохнуть рано утром на пляже в Стародубском, могли наблюдать операцию по спасению автомобиля. Toyota Crown почти полностью затопило водой.

Прибывшие на помощь отдыхающим пожарные, вытянули автомобиль из воды с помощью троса. По предварительным данным, пострадавших нет. 

Как сообщаю очевидцы, ранним утром Toyota Crown ехал со стороны Стародубского. При попытке резко развернуться, автомобиль занесло, и он уехал на несколько метров в море. 

Галерея
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском, Фото: 1
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском, Фото: 2
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском, Фото: 3
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:16 +3
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морепляжзатопилоавтомобиль
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:18
Запороли тачку по синьке, теперь этого "утопленника" ток в металолом.
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+3
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 09:53
Balbes, Почему Вы так считаете?
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:09
NARBLE, Потому что вода солёная, тачка которая в такой воде побывала уже считай кусок ржавого железа. Я уж не говорю про то что электрике всей хана, плюс в отдельные узлы и системы попадают ил, грязь и песок. Так что хана тачанке.
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+15
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 10:23
Balbes, А если её в пресной воде промыть и восстановить электрику, а также хорошо все узлы машинным маслом промазать (валидолом), а затем на рынок ...
Можно так или незЯ?
А как её теперь с учёта снять или будет числиться за владельцем до посинения?
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0
Еще 30 комментариев
sak65halin
Написано сегодня, в 10:00
Наблюдал за происходящим.хозяин молодой парень,вместо того чтобы за крючок сзади зацепить,обматал вокруг салона тросом
именно поэтому и перевернулась,когда вытаскивали.вот теперь это точно металлолом.
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+5
k_hammer
Написано сегодня, в 11:47
sak65halin, слова сразу вспомнились - надолголь дураку стеклянный мужской половой орган… с таким хозяином машине не позавидуешь…
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+3
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 17:55
sak65halin, Да и на видео видно, как машина кувыркается в море...

Я тоже удивилась происходящему, так как подобного видеть не приходилось
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:25
эх машина моей мечты и так уничтожили , (( даже высушат сделают но начнет гнить дико полюбому
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:38
Vitaliy Borodin, Да там смысла нет сушить, а на продажу по любас спихнуть попробуют.
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+1
serega
Написано сегодня, в 10:29
Автомобиль занесло ,и он уехал на несколько метров в море!!!
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+1
observer69
Написано сегодня, в 16:20
serega, песок в этом году слишком скользкий, дожди виноваты.
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0
КиР84
Написано сегодня, в 11:05
Голова нужна чтоб думать, а они в неё просто едят)))
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+4
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:52
На Аляску видимо поехали....а без билета нельзя....
Нептун не пустил))
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 12:21
довыёживались
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+2
YuliyaK
Написано сегодня, в 14:34
Malinka17, сейчас видео очевидца в вотсапе посмотрела. Этот кроун жучка там крутил. И вылетел в море. А не ехал по дороге , как в новости написано.
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+1
Мария Ащеулова
Написано сегодня, в 15:08
YuliyaK, в новости и не написано, что он ехал по дороге
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:42
ну как так то?!!
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+1
observer69
Написано сегодня, в 16:33
Грех смеяться над чужим горем, а у этого парня точно мало приятного, но почему Вы молодежь, да и взрослые порой не учитесь на чужих ошибках , где инстинкт самосохранение?
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:23
Ничего вы не понимаете. Это кроун от безысходности отчаялся вплавь добраться домой - в Японию, вот и подобрав момент, пока хозяин расслабился решил совершить дерзкий побег с острова, на котором хочется выть
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:23
Ничего вы не понимаете. Это кроун от безысходности отчаялся вплавь добраться домой - в Японию, вот и подобрав момент, пока хозяин расслабился решил совершить дерзкий побег с острова, на котором хочется выть
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0
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