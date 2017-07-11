Автомобиль затопило на пляже в Стародубском

Фото и видео очевидцев

Сегодня, 16 июля, сахалинцы, решившие отдохнуть рано утром на пляже в Стародубском, могли наблюдать операцию по спасению автомобиля. Toyota Crown почти полностью затопило водой.

Прибывшие на помощь отдыхающим пожарные, вытянули автомобиль из воды с помощью троса. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщаю очевидцы, ранним утром Toyota Crown ехал со стороны Стародубского. При попытке резко развернуться, автомобиль занесло, и он уехал на несколько метров в море.