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В тренерском штабе волейбольного «Сахалина» произошли изменения

В тренерском штабе волейбольного «Сахалина» произошли изменения

Также в команду пришел новый медик

В сезоне 2017/18 в островной волейбольной команде появится новый тренер. Помогать главному тренеру Константину Приходько будет Виктор Ушаков. В прошлом сезоне он работал с молодежной командой «Сахалина».

Кроме того, в островной волейбольной дружине появился новый врач – Владимир Еременко. В прошлом сезоне он работал в саратовском «Протоне». Вернулась в команду массажист Ольга Пинегина.

Продлили контракты с клубом статистик Виктор Костров и Анна Тележук, которая с этого сезона будет работать в должности начальника команды, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:36 0
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 09:59
А кто из них кто, я так и не поняла?
Думаю, что я не одна такая незнайка....
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:56
К чему эта новость?Вы ещё уборщиц в спорт зале поменяйте и надейтесь на победу!
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