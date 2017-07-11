В тренерском штабе волейбольного «Сахалина» произошли изменения

В сезоне 2017/18 в островной волейбольной команде появится новый тренер. Помогать главному тренеру Константину Приходько будет Виктор Ушаков. В прошлом сезоне он работал с молодежной командой «Сахалина».

Кроме того, в островной волейбольной дружине появился новый врач – Владимир Еременко. В прошлом сезоне он работал в саратовском «Протоне». Вернулась в команду массажист Ольга Пинегина.

Продлили контракты с клубом статистик Виктор Костров и Анна Тележук, которая с этого сезона будет работать в должности начальника команды, сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.