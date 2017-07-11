Фото и видео очевидцев
Прицеп грузовика загорелся на полном ходу по трассе в Макаровском районе
Пострадавших нет
Сегодня днем, 15 июля, по дороге в Макаровском районе между селами Заозерное и Поречье на полном ходу загорелся прицеп КамАЗа. Спустя полтора часа после вызова пожарных огнеборцы так и не появились на месте происшествия. Помощь водителю оказали сотрудники МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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Спасибо, что МЧС помог!
А что у водителя нет в машине огнетушителя?
Хорошо, что до бензобака огонь не дошёл...
Надо же и прицеп не отцепляется.... Вот это ПРИЦЕП...