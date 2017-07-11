Прицеп грузовика загорелся на полном ходу по трассе в Макаровском районе

Фото и видео очевидцев

Сегодня днем, 15 июля, по дороге в Макаровском районе между селами Заозерное и Поречье на полном ходу загорелся прицеп КамАЗа. Спустя полтора часа после вызова пожарных огнеборцы так и не появились на месте происшествия. Помощь водителю оказали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.