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Прицеп грузовика загорелся на полном ходу по трассе в Макаровском районе
Фото и видео очевидцев

Прицеп грузовика загорелся на полном ходу по трассе в Макаровском районе

Пострадавших нет

Сегодня днем, 15 июля, по дороге в Макаровском районе между селами Заозерное и Поречье на полном ходу загорелся прицеп КамАЗа. Спустя полтора часа после вызова пожарных огнеборцы так и не появились на месте происшествия. Помощь водителю оказали сотрудники МЧС. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 19:35 0
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Комментарии
The only way
Написано вчера, в 19:43
Спустя полтора часа!!! Как он не взорвался еще. Хорошо, что никто не пострадал.
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+5
NARBLE
Написано вчера, в 20:09
Дааа... Вот и вам пожарные.... Гори всё синим огнём....

Спасибо, что МЧС помог!

А что у водителя нет в машине огнетушителя?

Хорошо, что до бензобака огонь не дошёл...

Надо же и прицеп не отцепляется.... Вот это ПРИЦЕП...
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+3
Татьяна БЛ
Написано вчера, в 20:25
Круто работают пожарные!
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+2
SWATIMYR
Написано вчера, в 20:25 Отредактированно вчера, в 20:26
Ёк-макарёк....опять Макаровский р-он....там, что аномальная ЗОНА
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+4
Vitaliy Borodin
Написано вчера, в 20:31
там реально какая то аномальная зона
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+2
atm
Написано вчера, в 21:35
А разве пожарные, сейчас не относятся к МЧС?
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+2
Yura65rus
Написано вчера, в 21:58
МЧС и пожарка сейчас одно и тоже. Вы хоть думайте, чего пишите.
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+1
Yura65rus
Написано вчера, в 22:07
Это ж как лететь надо было, чтоб не прочухать ,что с тормозами на прицепе не ладно?
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+1
Yura65rus
Написано вчера, в 22:09
Заозерка Поречье, горок уже нет.
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:11
Кирдец водиле,купил прицеп
!Как он не почувствовал что тормза клин поймали?
Интересно куда бы он пёр,если б не загорелось?Пока топляк не кончился?
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+2
observer69
Написано вчера, в 22:54
судя по акценту, водитель еще тот, наездник одним словом.
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0
KUK_12
Написано вчера, в 23:53
Я что-то не пойму, тот чел дорогу что ли поливал?
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0
Korennoy
Написано сегодня, в 00:49
Мне интересно, вот эти кнопки Глонас, что сейчас ставят в машины, в случае ЧП, так же "оперативно" будут службы добираться?
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0
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