В Южно-Сахалинске отказались от покупки электробусов

В Южно-Сахалинске отказались от приобретения электробусов, маршрутом которых предполагалось соединить аэропорт и железнодорожный вокзал. Вместо них на дороги выйдут дополнительные газовые автобусы – по словам представителей администрации города, они так же экологичны, но более дешевы. Деньги на покупку уже поступили из регионального бюджета.

Речь о приобретении транспортной новинки зашла в Минске в 2016 году на выставке «Белагро». Областные власти вернулись из Белоруссии с проектом покупки трех электробусов и двух станций зарядки. Предполагалось, что они начнут работу в течение года.

− Стоимость покупки составляла 60 миллионов рублей. Сейчас в бюджете нет средств на реализацию проекта. Кроме того, на такие же деньги можно приобрести гораздо больше автобусов на газовом топливе, − комментирует ситуацию заместитель руководителя управления транспорта Даниил Зеленев.

Накануне 50 миллионов рублей на покупку новых автобусов выделило министерство транспорта Сахалинской области.

Сейчас по областной столице уже ездят 40 газовых автобусов. Сейчас в зависимости от условий контракта к ним добавятся еще от 10 до 15 машин. Новые машины также являются экологически чистыми, говорят в мэрии Южно-Сахалинска. А судьба проекта пуска электробусов с точки зрения городского управления транспорта выглядит туманной – это не лучший вариант по соотношению цены и эффективности.

По озвученным в 2016 году планам, на вокзале и в аэропорту Южно-Сахалинска должны были появиться две оборудованные камерами видеонаблюдения антивандальные остановки. С их помощью от установленных на остановках солнечных батарей можно за пять минут заряжать электробусы – машина может проехать от такой подзарядки 12 километров. На случай плохой погоды солнечные батареи дублируются подключением к обычным электросетям. Также в таких строениях предусмотрены мониторы с картой города и подключение к сети Wi-Fi.