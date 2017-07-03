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Спортсмены ХК «Сахалин» поставили задачу завоевать кубок Азиатской хоккейной лиги

Спортсмены ХК «Сахалин» поставили задачу завоевать кубок Азиатской хоккейной лиги

Хоккейная команда начала учебно-тренировочные сборы

В воскресенье 9 июля стартовали учебно-тренировочные сборы хоккейной команды "Сахалин", сообщает пресс-служба клуба. На протяжении дня в Ступино стягивались спортсмены: игроки основного состава сезона 16/17, хоккеисты, выступавшие за "Сахалин” в прошлые годы, а также новички - представители ВХЛ, Чемпионатов Казахстана и Латвии. В первый день сборов состоялось общее собрание, на котором прошло знакомство, были обозначены план тренировок и задачи на сезон.

“Как и прошлом году, перед нами стоит максимальная задача - завоевать кубок Азиатской хоккейной лиги. До начала сезона осталось почти два месяца. Это время необходимо провести максимально плодотворно. В первую неделю состоится отбор игроков, которые приехали на УТС сегодня” - поделился спортивный директор хоккейной команды ПСК “Сахалин” Сергей Мелешков.

На сегодняшний день в Ступино приехал 31 спортсмен, из них полюбившиеся островным болельщикам Алексей Еремин, Роман Алексеев, Дмитрий Фахрутдинов, Андрей Голышев, Виталий Зацепилин, Игорь Ушаков, Андрей Стельмах, Александр Коробов. О своем желание снова испытать себя на прочность в “азиатке” заявили Кирилл Громов, Артем Сенатор, Александр Козубенко, Никита Михалев, Михаил Курвяков, Федор Храпак, Александр Калинин. Также за место в составе поборются Кирилл Полянский (“Номад”), Иван Рыбчик (ХК “Земгале”), Гадель Гумеров (ХК “Ариада-НХ”), Виталий Тимошенко(ХК “Алматы”), Роман Серафимович (ХК “Long Beach Bombers”), Евгений Виленский (МХК “Дмитров”),Александр Мотузов (ХК “Могилев”)

Антон Гичев (ХК “ЦСК ВВС”), Максим Захаров(ХК “Лида”), Игорь Зотов (ХК “Дизель”), Михаил Климчук (ХК “Астана”), Николай Столяренко (ХК “Кулагер”). Помимо остальных в УТС примут участие воспитанники сахалинского хоккея Владислав Зарипов, Владислав Янковский, Андрей Ахоньков, Алексей Сампоев.

Главный тренер команды Михаил Комаров рассказал кандидатам на попадание в основной состав о специфике лиги и выделил основные показатели, на которые тренерский штаб будет делать акцент при отборе игроков.

“Мы будем строить игру на таких компонентах, как технико-тактическое мастерство на высокой скорости, стыковая выносливость и дисциплина игры в обороне. Я очень рад, что подготовка начинается на хорошем эмоциональном уровне” - рассказал наставник хоккейной команды ПСК "Сахалин" Михаил Комаров.

Завтра хоккеисты пройдут углубленное медицинское обследование в Клинике спортивной медицины и реабилитации “Лужники”. А с 11 июля приступят к тренировкам на льду и на “земле”.

В рамках УТС запланирован ряд контрольных матчей с представителями ВХЛ и ВХЛ-Б командами “Тамбов”, “Мордовия”, “Дизель” (г. Пенза), “Звезда” (г. Чехов), “Химик” (г. Воскресенск”). Также островитяне рассматривают вариант участия в турнире в Сочи, где встретятся команды из российских лиг и сборная Словении U20.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:19 0
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:33
Удачи ребята!
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+2
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 13:18
Ждём сезон.. и посмотрим, кто же будит за нашу команду играть....
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0
Berta
Написано сегодня, в 13:22
Сергейс Печура больше не будет играть за нас
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0
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