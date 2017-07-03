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Почти полмиллиона человек прошли через аэропорт Южно-Сахалинска за полгода
Фото пользователя Дядя_Федор

Почти полмиллиона человек прошли через аэропорт Южно-Сахалинска за полгода

Самолеты перевезли больше пяти тысяч тонн багажа

С января по июнь 2017 года аэропорт Южно?Сахалинска обслужил 430821 пассажира. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество пассажиров, прилетевших в областную столицу, составило 213724, улетевших – 217097, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. 

За первые шесть месяцев 2017 года в аэропорту Южно?Сахалинска было выполнено 2830 самолето?вылетов, что на 9,4% больше, чем за этот период годом ранее. При этом общий тоннаж обслуженных воздушных судов увеличился на 9,4% в сравнении с 2016 годом и составил 202114 тонны.

Количество обслуженного груза составило 5503,8 тонны.

Наиболее востребованными направлениями у пассажиров главного островного аэропорта, по?прежнему, остаются Москва, Владивосток и Хабаровск. Среди международных направлений наибольшей популярностью пользуется Сеул, а также рейс на Камрань (Вьетнам), осуществляемый раз в неделю авиакомпанией «Икар».

Свои итоги подвели и филиалы аэропорта в Ногликах, Шахтерске и Охе. Филиал «Аэропорт Ноглики» увеличил пассажиропоток на 13,8% (20717 обслуженных пассажиров), грузоперевозки – на 66,8% (35,2 тонн). Показатели пассажиропотока «Аэропорт Шахтерск» возросли в 5,5 раз по сравнению с первым полугодием 2016 года и составили 3241 человека. Резкий рост числа пассажиров связан с открытием рейса по направлению Хабаровск?Шахтерск-Хабаровск, осуществляемым авиакомпанией «Аврора» с октября 2016 года. Грузоперевозки «Аэропорт Шахтерск» увеличил на 50% (2,8 тонны).

Снижение показателей произошло только у филиала «Аэропорт Оха» – 19429 пассажиров против 20573 человека за первые 6 месяцев 2016 года. Понижение связано с перераспределением пассажиров между аэропортами «Оха» и «Ноглики». В 2017 году в аэропорту «Ноглики» произошло возобновление пассажирских перевозок в Хабаровск (перевозчиком является авиакомпания «Аврора»).

По мнению заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Аэропорт Южно?Сахалинск» Натальи Селютиной, в связи с государственной поддержкой авиаперевозок, снижением стоимости билетов и политикой региональных властей в вопросе развития туризма, пассажиропоток постепенно увеличивается. Пик пассажиропотока традиционно приходится на 3 квартал, но окончательные итоги можно будет подвести только по истечении 2017 года. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:35 +1
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:00
Одного за двух считаете?Так вот как делается статистика!
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+2
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Yulya_T Online
Написано сегодня, в 14:27
S.T.A.L.K.E.R., с чего вы взяли, что одного считают за двух?
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:30
Yulya_T, ...сначала туда,потом обратно!Человек один?
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+1
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Yulya_T Online
Написано сегодня, в 14:34
S.T.A.L.K.E.R., вот это уж точно неизвестно, один или два разных. а чтобы каждого идентифицировать - никаких аналитиков не хватит. В каждом аэропорту пассажиропоток считается путем прибавления улетевших и прибывших. Тогда можно везде делить надвое
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:41
Не можно,а нужно делить...А РЖД и транспортники не хватаются!Уверен что процентов 70,улетали с билетами в два конца,а вы говорите не возможно!Аналитиков и не надо это всё считается не по пальцам,всё в компе!
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