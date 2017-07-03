Почти полмиллиона человек прошли через аэропорт Южно-Сахалинска за полгода

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С января по июнь 2017 года аэропорт Южно?Сахалинска обслужил 430821 пассажира. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Количество пассажиров, прилетевших в областную столицу, составило 213724, улетевших – 217097, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

За первые шесть месяцев 2017 года в аэропорту Южно?Сахалинска было выполнено 2830 самолето?вылетов, что на 9,4% больше, чем за этот период годом ранее. При этом общий тоннаж обслуженных воздушных судов увеличился на 9,4% в сравнении с 2016 годом и составил 202114 тонны.

Количество обслуженного груза составило 5503,8 тонны.

Наиболее востребованными направлениями у пассажиров главного островного аэропорта, по?прежнему, остаются Москва, Владивосток и Хабаровск. Среди международных направлений наибольшей популярностью пользуется Сеул, а также рейс на Камрань (Вьетнам), осуществляемый раз в неделю авиакомпанией «Икар».

Свои итоги подвели и филиалы аэропорта в Ногликах, Шахтерске и Охе. Филиал «Аэропорт Ноглики» увеличил пассажиропоток на 13,8% (20717 обслуженных пассажиров), грузоперевозки – на 66,8% (35,2 тонн). Показатели пассажиропотока «Аэропорт Шахтерск» возросли в 5,5 раз по сравнению с первым полугодием 2016 года и составили 3241 человека. Резкий рост числа пассажиров связан с открытием рейса по направлению Хабаровск?Шахтерск-Хабаровск, осуществляемым авиакомпанией «Аврора» с октября 2016 года. Грузоперевозки «Аэропорт Шахтерск» увеличил на 50% (2,8 тонны).

Снижение показателей произошло только у филиала «Аэропорт Оха» – 19429 пассажиров против 20573 человека за первые 6 месяцев 2016 года. Понижение связано с перераспределением пассажиров между аэропортами «Оха» и «Ноглики». В 2017 году в аэропорту «Ноглики» произошло возобновление пассажирских перевозок в Хабаровск (перевозчиком является авиакомпания «Аврора»).

По мнению заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Аэропорт Южно?Сахалинск» Натальи Селютиной, в связи с государственной поддержкой авиаперевозок, снижением стоимости билетов и политикой региональных властей в вопросе развития туризма, пассажиропоток постепенно увеличивается. Пик пассажиропотока традиционно приходится на 3 квартал, но окончательные итоги можно будет подвести только по истечении 2017 года.