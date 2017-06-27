На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода

В выходные дни на севере Сахалина ожидается погода преимущественно без осадков. Температура ночью 10…15°, днем 15…20°, в долинах до 25°.

На погоду юга Сахалина будут оказывать влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Хабаровского края в восточном направлении. На юге острова в субботу ожидаются умеренные, местами сильные дожди; в воскресенье волновой циклон уйдет в Охотское море, дожди начнут ослабевать, и днем 2 июля почти полностью прекратятся. Температура ночью 10…15°, днем 13…18°.

На Курилах в субботу небольшой дождь пройдет лишь на юге, в воскресенье зона дождей захватит почти все острова Курильской гряды. Температура ночью 8…13°, днем 12…17°.

В начале недели область низкого давления сохранится над Северными Курильскими островами, где будут идти временами небольшие дожди. На остальной территории Сахалинской области погоду будет определять поле высокого давления, осадков не ожидается. Температура на Сахалине ночью 10…15°, днем 17…22°, на севере и в центральной части Сахалина до 28°; на Курильских островах температура существенно не изменится.

Сухая и жаркая погода сохранится на большей части Сахалина до конца рабочей недели. Температура воздуха ожидается ночью 12…17°, днем 20…25°, в долинах центральных районов до 30°.

Лишь в середине и в конце рабочей недели в северных районах Сахалина пройдут кратковременные дожди, при облачном небе дневные температуры не поднимутся выше 13…18°.

В областном центре в субботу ночью сильный, днем умеренный дождь, температура ночью 13…15°, днем 15…17°.

В воскресенье временами небольшой дождь, температура ночью 10…12°, днем 15…17°.