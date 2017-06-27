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На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода

На смену дождливым выходным на Сахалин придет сухая и жаркая погода

Лишь в середине и в конце рабочей недели в северных районах Сахалина пройдут кратковременные дожди

В выходные дни на севере Сахалина ожидается погода преимущественно без осадков. Температура ночью 10…15°, днем 15…20°, в долинах до 25°.

На погоду юга Сахалина будут оказывать влияние фронтальные разделы, смещающиеся с Хабаровского края в восточном направлении. На юге острова в субботу ожидаются умеренные, местами сильные дожди; в воскресенье волновой циклон уйдет в Охотское море, дожди начнут ослабевать, и днем 2 июля почти полностью прекратятся. Температура ночью 10…15°, днем 13…18°.

На Курилах в субботу небольшой дождь пройдет лишь на юге, в воскресенье зона дождей захватит почти все острова Курильской гряды. Температура ночью 8…13°, днем 12…17°.

В начале недели область низкого давления сохранится над Северными Курильскими островами, где будут идти временами небольшие дожди. На остальной территории Сахалинской области погоду будет определять поле высокого давления, осадков не ожидается. Температура на Сахалине ночью 10…15°, днем 17…22°, на севере и в центральной части Сахалина до 28°; на Курильских островах температура существенно не изменится.

Сухая и жаркая погода сохранится на большей части Сахалина до конца рабочей недели. Температура воздуха ожидается ночью 12…17°, днем 20…25°, в долинах центральных районов до 30°.

Лишь в середине и в конце рабочей недели в северных районах Сахалина пройдут кратковременные дожди, при облачном небе дневные температуры не поднимутся выше 13…18°.

В областном центре в субботу ночью сильный, днем умеренный дождь, температура ночью 13…15°, днем 15…17°.

В воскресенье временами небольшой дождь, температура ночью 10…12°, днем 15…17°.

 

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 15:50 +4
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Комментарии
багз-банни
Написано 30 июня, в 15:54
Лето к нам приходит!
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+7
atm
Написано 30 июня, в 16:00
багз-банни, надолго?
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+6
багз-банни
Написано 30 июня, в 19:49
atm, надежда умирает последней!
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+6
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 16:03
а можно на пару дней пораньше?а то рыбалка во второй раз накрывается медным тазом
Ответить
+9
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 18:11
marrozz, рыба в дождь не клювает?
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+5
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 20:03
Балтийская Килька, да что-то некомильфо в сырости сидеть
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+2
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 20:09
marrozz, фо-не фо...мы сидим и ничо))) вспомни слова из того самого ролика про Бандерос)))))
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+5
Еще 1 комментарий
The only way
Написано 30 июня, в 17:10
Ураа! Можно убирать куртки)))
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+5
Nektos
Написано вчера, в 16:42
The only way, не торопитесь
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+2
The only way
Написано вчера, в 21:33
Nektos, Думаете?))
Ответить
+1
Nektos
Написано вчера, в 21:52
The only way, уверена
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+2
евгений
Написано 30 июня, в 17:38
Ответить
+13
VLадимир
Написано 30 июня, в 18:09
евгений, Фома не верующий.
Ответить
+4
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 18:15
Ответить
+10
Александр Астапович
Написано 30 июня, в 18:26
Ответить
+6
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 18:45
Тили тили
Трали вали
Месяц лета прозевали
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+7
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 20:03
Товарищ Сергей, прозевали
Ответить
+5
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 20:21
marrozz, не могу написать оригинал,ибо забанят.)))
Ответить
+5
katenok1183
Написано 30 июня, в 19:11
Ога,жаль только что до следующих выходных...
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 19:32
"Сухая и жаркая погода сохранится на большей части Сахалина до конца рабочей недели." А на выходных снова ДОЖДЬ!
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+8
senchick
Написано 30 июня, в 20:04
Специалисты NASA, рассмотрели количество дождей на нашей планете и их активность за последние 4 десятка лет и определили, что их количество значительно возрастает.
Сотрудники NASA поведали о грустных для людей перспективах, связанных с изменением климата на планете.
Из-за чего ученые прогнозируют, что уровень осадков в ближайшем будущем побьет все рекорды, а Земля превратится в планету вечных дождей.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 20:44 Отредактированно 30 июня, в 20:44
senchick, ну, и все по кругу, потоп, ковчег...
только слегка по-другому, у нас точно
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+9
Malinka17
Написано вчера, в 15:54
ура, можно складывать жабры!!!!
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0
Nektos
Написано вчера, в 16:44
Месяц лета прошел
а его так и не предвидится
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+2
VLадимир
Написано вчера, в 17:54
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 18:51
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+6
Nektos
Написано вчера, в 18:51
VLадимир, точно
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+2
Еще 1 комментарий
ateriya
Написано вчера, в 19:46
Вот такое лето.
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+2
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