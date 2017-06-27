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Двое парней украли из магазина в Невельске пару гироскутеров
Avtovesti.com

Двое парней украли из магазина в Невельске пару гироскутеров

Стоимость похищенной техники составила 25 тысяч рублей

Вчера днем, 29 июня, в Невельске двое полицейских в ходе несения службы находились в районе улицы Советской. Вдруг стражи правопорядку услышали крики со стороны торгового центра неподалеку. На месте происшествия, выяснилось - двое неизвестных похитили с прилавка два гироскутера общей стоимостью 25 тысяч рублей. Свидетели указали направление, в котором скрылись злоумышленники.

Сыщики быстро определили, по какому маршруту могут скрыться злоумышленники, и начали их преследование. Спустя несколько минут полицейские заметили двух бегущих молодых людей с гироскутерами в руках. Парней задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенный товар изъят и будет возвращен законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 16:00 +4
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Место
Сахалинская областьНевельск
Прочее
гироскутеркража
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 16:06
Зачем в руках несли, надо было встать на тих и ходу-ходу.
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+9
Online
marrozz Online
Написано 30 июня, в 16:06
надо было на гироскутерах уходить - точно бы не догнали
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+9
Online
Balbes Online
Написано 30 июня, в 16:32
marrozz, а за ними полиция
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+15
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 16:49
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+5
Владимир К
Написано 30 июня, в 18:14
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+3
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 16:21
Отличный способ нашли для знакомства с полицейскими. Даже сфотографируют бесплатно.
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+5
ZLOI275
Написано 30 июня, в 21:07
Vladiksakh65, Ну предположим не совсем бесплатно
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+2
Vitaliy Borodin
Написано 30 июня, в 16:49
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+2
Владимир К
Написано 30 июня, в 18:15
НЕ покатались на гироскутере - покатаются на другом транспорте - сером с синей полоской
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+4
senchick
Написано вчера, в 02:11
Вот чем там думают
Повторюсь даже
Население 10 589.... Ну пожилых там не знаю сколько, но минус давайте так 4000 чел... Детишек от 0 до 7-ми так под 1500.... ну 1500 в отпуск отправим и 1500 на заработки в моря и соседние города... Это прям грубо беру.... И т.д. и т.п..... Чем думают "парни" в таком маленьком, приятно доброжелательном и уютном городе не понятно.... Что они с ними бы делали... Катались на площади? Дали объявление о продаже? ЧТО?
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+2
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