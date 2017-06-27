Двое парней украли из магазина в Невельске пару гироскутеров

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Вчера днем, 29 июня, в Невельске двое полицейских в ходе несения службы находились в районе улицы Советской. Вдруг стражи правопорядку услышали крики со стороны торгового центра неподалеку. На месте происшествия, выяснилось - двое неизвестных похитили с прилавка два гироскутера общей стоимостью 25 тысяч рублей. Свидетели указали направление, в котором скрылись злоумышленники.

Сыщики быстро определили, по какому маршруту могут скрыться злоумышленники, и начали их преследование. Спустя несколько минут полицейские заметили двух бегущих молодых людей с гироскутерами в руках. Парней задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенный товар изъят и будет возвращен законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.