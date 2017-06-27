Сахалинец завоевал серебряную медаль чемпионата мира по тхэквондо

Владислав Ларин сохраняет первое место в мировом рейтинге в категории до 87 кг и является претендентом на участие в Олимпийских играх в Токио

Владислав Ларин, представляющий Сахалинскую область, завоевал серебряную медаль чемпионата мира по тхэквондо, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. Чемпионат проходит в южно-корейском городе Муджу. Участниками состязаний стали рекордные 183 страны и свыше 1000 спортсменов. Как отмечают специалисты, это крупнейшее спортивное событие в мире тхэквондо после Олимпийских игр.

На сегодняшний день в активе членов национальной сборной команды России одна золотая, три серебряных и одна бронзовая награда. Одну из медалей завоевал представитель Сахалинской области Владислав Ларин.

Сахалинец выступал в весовой категории до 87 кг. В первом круге он нанес поражение спортсмену из Узбекистана (21:6), во втором раунде одолел представителя Ирана (20:4). В четвертьфинале Владислав одержал победу над тхэквондистом из Мали (22:7).

- В «валидольном» полуфинальном поединке с представителем Республики Корея основное время закончилось со счётом 6:6. А в дополнительном «золотом» раунде кореец допустил несколько ошибок. В итоге Влад смог вырвать победу и выйти в финал чемпионата. В финальном поединке соперником сахалинца был представитель Германии (№ 3 мирового рейтинга). Поединок начался нервозно. Никто из соперников не хотел допустить ошибку. Развязка наступила в конце третьего раунда. Допустив несколько ошибок в защите, Владислав проиграл со счетом 9:11, став обладателем серебряной медали чемпионата мира, - рассказал главный тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

Добавим, что несмотря на поражение в финале, Владислав Ларин сохраняет первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 87 кг и является одним из главных претендентов на участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Сегодня в заключительный день чемпионата в составе сборной команды России в весе до 80 кг выступит еще один представитель островного региона (Антон Котков).