РЖД планирует потратить на дорогу Ванино-Сахалин семь миллиардов рублей

«Российские железные дороги» планируют потратить семь миллиардов рублей в ближайшие три года на строительство долгожданного моста на Сахалин. Общая же стоимость проекта магистрали с переходом на остов, по расчётам РЖД, оценивается в 400 миллиардов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестиционного плана РЖД на 2018−2020 годы.

РЖД планирует направить на проект один миллиард рублей в 2018 году, 2,5 миллиарда — в 2019 и 3,5 миллиарда — в 2019.

Железную дорогу длиной 580 километров построят от станции Селихин на участке БАМа в Хабаровском крае до станции Ныш на Сахалине. Но для начала нужно построить мост через пролив Невельского, протяжённость которого с учётом переходов достигнет девяти километров.

Объём инвестиций может быть скорректирован после подготовки технико-экономического обоснования проекта, отмечается в документе.

Мост на Сахалин жители ждут уже продолжительное время. В настоящее время на остров можно попасть только по воздуху или на пароме из Ванино — 70% продуктов доставляется с материка. Весной во время ремонтных работ на одном из трёх паромов, на Сахалине и Курилах возникли серьёзные проблемы с поставкой продовольствия. Возраст паромов, от которых зависит жизнеобеспечение региона около 29 лет.

Особенно критической проблема транспортной доступности острова становится летом, когда начинается сезон отпусков. Так как паромы «метеозависимы», жителям Хабаровского края иногда приходится ожидать отправления несколько дней и ночей.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству России разработать план по включению реконструкции береговой инфраструктуры портов Ванино и Холмск в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Мост на Сахалин рассматривается как часть более крупного начинания Япония-Россия.