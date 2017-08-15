Экологи: К концу горбушевой путины нерестовые реки юго-востока Сахалина остались практически пустыми

Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" подвела итоги оценки заполнения рек юго-востока Сахалина производителями горбуши.



В прошлом на Сахалине каждый нечетный год традиционно был богатым на уловы лососей. Исключением стала путина 2015 года, когда к берегам острова подошло в три раза меньше горбуши, чем прогнозировал отраслевой институт СахНИРО. Тем не менее, и в тот год, как и ранее, возросшую до рекордных размеров промысловую нагрузку федеральные и сахалинские власти практически не ограничивали. Неудивительно, что в путину-2017, когда пришла пора возвращаться к родным берегам горбуше "урожая" 2015 года, ее подходы оказались катастрофически низкими (что, впрочем, не помешало вновь разрешить промысел в основных районах лова). В этих условиях чрезвычайно важным стало обеспечение максимального заполнения естественных нерестилищ производителями горбуши.



Однако ситуация, складывающаяся на юго-востоке Сахалина, вызывает большие опасения за дальнейшую судьбу горбуши нечетных лет. Ниже приводятся данные о заполнении естественных нерестилищ горбуши, собранные "Эковахтой Сахалина" на важнейших для ее воспроизводства реках в течении августа – наиболее активного периода хода на нерест этого вида лососей.



Река Тихая (Макаровский район) - обследовалась 03.08.2017. На удалении 5 км от устья (там, где нерестилища просматриваются хорошо) горбуши не обнаружено. В нижнем течении реки отмечаются единичные всплески рыбы. На р. Тихая расположен лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ). Признаков охраны реки не обнаружено, следов браконьерства тоже.



Река Пугачевка и ее приток – река Травяная (Макаровский район). Обследовалась 03.08.2017. На удалении 11 км от устья следов горбуши и признаков ее присутствия не обнаружено. На р. Пугачевка расположен ЛРЗ. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками. Следов браконьерства не выявлено.



Река Анна (Долинский район) - обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 17.08.2017. В предустьевом лимане скопление рыбы в количестве около 1500 штук, на протяжении первого километра русла учтено еще около 2500 штук. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства не выявлено. Отмечены многочисленные следы медведей на удалении 300 м от устья.



Река Бахура (Долинский район) обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 17.08.2017. 03 августа в нижнем течении реки горбуша встречалась единично. 17 августа на первом км учтено около 1000 производителей. На реке расположен ЛРЗ, работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства не выявлено. Во время обследования встречены 2 медведя в непосредственной близости от устья.



Река Ай (Долинский район) обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 16.08.2017. От устья и до лососевого рыбоводного завода, расположенного в 12 км вверх по реке, горбуши обнаружено не было. В устье реки 27.07.2017 и 03.08.2017 были зафиксированы 2 браконьерские сети, перегораживающие русло. Признаков охраны реки не выявлено.



Река Фирсовка (Долинский район) обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 16.08.2017. Отмечались заходы горбуши в реку в количестве не более 30 штук в час. На удалении 200-400 метров от устья отмечены несколько небольших косяков рыбы. Далее на протяжении 1 км русла рыба встречалась единично в ямах. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства нет. Сотрудники охраны рассказали об участившихся случаях выхода медведей в нижнее течение реки, вблизи поселка Фирсово.



Река Дудинка (Долинский район) обследовалась 03.08.2017 и 16.08.2017. Отмечено увеличение количества рыбы в реке. 3 августа отмечались лишь единичные особи горбуши, а 18 августа в лимане реки было около 1500 производителей. На первом километре реки еще около 500 штук. Рыба продвигалась вверх по течению. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства не выявлено.



Река Баклановка (Долинский район) обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 16.08.2017. В лимане отмечались единичные всплески. Горбуша единично встречается только на первых 500 м реки, далее на 1 км русла горбуши не обнаружено. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства не выявлено.



Река Мануй (Долинский район) обследовалась 27.07.2017, 03.08.2017 и 18.08.2017. От устья и до лососевого рыбоводного завода, расположенного на удалении около 13 км от устья, горбуши не обнаружено. Редкие всплески единично отмечены в нижнем течении реки. Охрана реки также не обнаружена.



Река Жуковка (Корсаковский район) обследовалась 16.08.2017. В предустьевом лимане реки скопление рыбы около 1000 шт. Еще около 1000 шт. учтено на протяжении первых 500 метров русла. Далее плотность рыбы снижается до 40-50 штук на 100 м русла. На удалении 2 км от устья рыба встречается редкими косяками по 5-10 шт. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками, признаков браконьерства не выявлено.



Река Вознесенка (Корсаковский район) обследовалась 16.08.2017. В предустьевом лимане реки наблюдается скопление рыбы около 3000 шт. На нижнем участке реки ситуация аналогичная реке Жуковка. Охрана на реке работает.



Река Долинка (Корсаковский район) обследовалась 16.08.2017. В лимане реки скопление горбуши около 1500 шт. На протяжении 2 км вверх по течению плотность горбуши не превышает 15 шт. на 100 метров русла реки. Охрана на реке работает. Следов браконьерства нет. На реке Долинка расположен ЛРЗ. Охранники рек сообщили, что рыба зашла в лиман только когда были подняты морские ставные невода. До этого горбуши не было даже в лимане.



Река Очепуха (Корсаковский район) обследовалась 16.08.2017. На удалении 4 км от устья реки основное русло перекрыто сплошной загородкой в районе впадения правого притока - реки Знаменка. По данным "Эковахты" загородка на реке установлена сотрудниками рыбоводного завода для направления идущей к естественным нерестилищам горбуши на забойку ЛРЗ. Выше загородки плотность горбуши не превышает 15 штук на 100 метров русла реки (обследован участок русла протяженностью 4 км выше загородки). Следов браконьерства не обнаружено. На реке работает охрана, организованная рыбопромышленниками.



Река Подорожка (Корсаковский район) обследовалась 16.08.2017. В нижнем течении реки никаких следов горбуши не отмечено. Характерные всплески отсутствуют. Следов браконьерства и признаков охраны реки не выявлено.



Последние сводки о вылове горбуши на юго-востоке Сахалина неутешительны. На 21 августа в Корсаковском, Долинском и Макаровском районах суммарно морскими ставными неводами добыто всего лишь 744,3 тонны горбуши. При этом, согласно данным СахНИРО, для оптимального заполнения нерестилищ рек юго-востока Сахалина требуется пропустить в реки не менее 5500 тоннгорбуши.



В путину 2015 года (от нереста которого возвращается горбуша в 2017 году) вылов по тем же трем районам на 21 августа составил4500,5 тонн горбуши. Для сравнения, в 2016 году на ту же дату горбуши поймали 20260 тонн.



Сегодняшние подходы горбуши - ожидаемый результат нереста 2015 года, когда реки юга Сахалина также испытывали существенный дефицит производителей на нерестилищах. Несмотря на это, ни в 2015 году, ни в 2017 году промысел горбуши в важнейшем для нее районе – на юго-востоке острова, - так и не был закрыт.



На сегодня по всем обследованным рекам "Эковахта Сахалина" оценивает заполнение нерестилищ горбушей не более 5 - 10% от оптимального, при этом по ряду рек этот показатель не превышает 1 - 2%, а в некоторых важных нерестовых реках горбуши нет вообще.



В этих условиях даже не промышленный лов, а уже само выживание горбуши нечетных лет в реках юго-восточного Сахалина находится под угрозой. По мнению экологов, для ее спасения необходимо полностью закрывать промысел в 2019 году с одновременным жестким пресечением браконьерского вылова. Очевидно, что государственная рыбоохрана, давно уже пребывающая в полуразрушенном состоянии, с последней задачей не справится, а традиционно помогавшие ей рыбопромышленники просто не будут иметь для этого никаких средств.



Источник: РОО "Экологическая вахта Сахалина"