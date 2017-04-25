Бывший министр подтвердил дачу взяток Александру Хорошавину

ТАСС

В Южно-Сахалинском городском суде продолжается слушание уголовного дела, фигурантами которого являются экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и его бывшие подчиненные заместитель председателя правительства Сергей Карепкин, министр сельского хозяйства и торговли Николай Борисов и советник губернатора Андрей Икрамов. Их обвиняют в крупных взятках и легализации доходов, полученных незаконным путем. Как сообщает "Коммерсант", судебное разбирательство будет вестись до конца ноября. При этом некоторые фигуранты расследования уже подтвердили вину подсудимых.

Сегодня вслед за свидетелями наличие коррупционной схемы подтвердил бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов. После года содержания в СИЗО «Матросская тишина» он был помещен под домашний арест. Сейчас господин Борисов не поддерживает ходатайства своих бывших коллег об отстранении судьи и отказе стороне обвинения оглашать материалы проведенных допросов, а также переносе рассмотрения дела.

Из показаний обвиняемого Борисова следует, что в 2014 году руководитель приморской компании «Мери Агро» Олег Зубахин за господдержку строительства свинофермы в Анивском районе передал через Николая Борисова заместителю председателя сахалинского правительства Сергею Карепкину 4 млн руб., что составляет 2% от стоимости 200-миллионного объекта. Выплаты происходили тремя траншами. «Корыстных мотивов у меня не было. Я потерял очень многое. Я искренне раскаиваюсь в содеянном»,— заявил в суде Николай Борисов.

Борисов признал свою вину частично и попросил переквалифицировать предъявленное ему обвинение на посредничество во взяточничестве , утверждая, что он не являлся инициатором сбора средств и не вскрывал передаваемые пакеты для пересчета денежных средств. По его словам, он всего лишь выполнял поручение своего руководителя Сергея Карепкина, который обязал его договориться с предпринимателями о сборах в связи с приближающимися выборами.

В уголовном деле бывшего губернатора Сахалина фигурируют взятки на сумму более 500 млн руб. Десятки свидетелей подтвердили на допросах факты передачи взяток Александру Хорошавину. Так, бывший руководитель секретариата губернатора Хорошавина Вячеслав Горбачев рассказал, какие и от кого получал суммы.

Однако в последние дни судебные рассмотрения заканчиваются, практически не успев начаться. Каждый раз после объявления начала процесса подсудимые Хорошавин и Икрамов заявляли ходатайство о плохом самочувствии: повышенном артериальном давлении, слабости, головной и сердечной боли, на что судья Елена Поликина вызывала скорую помощь и откладывала заседания. Более того, все дни в зале заседаний сохраняется жара и духота. Адвокаты подсудимых требуют для своих подзащитных перевод на стационарное лечение, но медицинские учреждения не включают в выдаваемые справки рекомендации о госпитализации. Присутствующий в зале суда врач ФСИН подтверждает, что состояние здоровья подсудимых не представляет опасности для жизни.