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Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области

Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области

Смена продлится до начала сентября

В санатории «Лесное озеро» Корсаковского района состоялся творческий пленэр. Там проходит сессия среди талантливых молодых художников Сахалинской области. Мероприятие проходит в рамках школы «Вдохновение». Всего в смене трудится 21 человек.

– Здесь находятся дети, показавшие лучшие результаты в художественных школах. Все они – победители областных, общероссийских и международных конкурсов, – говорит руководитель школьной учебно-творческой лаборатории «ИЗО» Анастасия Степовая.

Она заметила, что писать картины на открытом воздухе при естественном свете – сложная задача даже для взрослого художника. Все дело в богатстве цвета в окружающих пейзажах.

Ученица из Южно-Сахалинска Татьяна Антипова-Кирина переняла любовь к творчеству от своей мамы, которая преподает в художественной школе. По этой причине она посвятила себя написанию картин.

– Мне нравится детализировать в своих работах то, что я изображаю. Например, если я рисую дерево, то тщательно прописываю его кору. Если дом, то стараюсь точно воспроизвести каждую деталь, ­– поделилась девушка с журналистом ASTV.RU.

Преподаватели школы разработали для ребят мастер-классы, соответствующие тематике смены. Если прошлый год был посвящен изображению воды, то в нынешнем юные художники должны показать, что могут красиво встроить изображение человека в пейзаж.

– Учителя показывают нам разные техники и стили, – рассказывает еще один участник пленэра из Корсакова 15-летний Илья Стрионов. – Мы оттачиваем мастерство, убираем недостатки в своих стилях и улучшаем сильные стороны.

По словам парня, на одну картину у него уходит от нескольких часов до нескольких дней. Он уже семь лет занимается изобразительным искусством и  всегда находит что-то новое в творчестве. При этом он замечает, что многое зависит от вдохновения – без него трудно заставить себя писать что-нибудь долго.

Смена для юных художников продлится до 4 сентября. В течение всего периода обучения будут отбираться по три лучшие работы каждого участника. Ее итогом станет отчетная выставка пленэрных работ ребят, которую проедут за два дня до окончания школьной сессии.

Галерея
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 1
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 2
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 3
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 4
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 5
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 6
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 7
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 8
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 9
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 10
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 11
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 12
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 13
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 14
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 15
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 16
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 17
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 18
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 19
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 20
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 21
Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области, Фото: 22
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Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 19:28 0
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