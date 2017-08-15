Пленэр в санатории «Лесное озеро» собрал одаренных детей со всей области

В санатории «Лесное озеро» Корсаковского района состоялся творческий пленэр. Там проходит сессия среди талантливых молодых художников Сахалинской области. Мероприятие проходит в рамках школы «Вдохновение». Всего в смене трудится 21 человек.

– Здесь находятся дети, показавшие лучшие результаты в художественных школах. Все они – победители областных, общероссийских и международных конкурсов, – говорит руководитель школьной учебно-творческой лаборатории «ИЗО» Анастасия Степовая.

Она заметила, что писать картины на открытом воздухе при естественном свете – сложная задача даже для взрослого художника. Все дело в богатстве цвета в окружающих пейзажах.

Ученица из Южно-Сахалинска Татьяна Антипова-Кирина переняла любовь к творчеству от своей мамы, которая преподает в художественной школе. По этой причине она посвятила себя написанию картин.

– Мне нравится детализировать в своих работах то, что я изображаю. Например, если я рисую дерево, то тщательно прописываю его кору. Если дом, то стараюсь точно воспроизвести каждую деталь, ­– поделилась девушка с журналистом ASTV.RU.

Преподаватели школы разработали для ребят мастер-классы, соответствующие тематике смены. Если прошлый год был посвящен изображению воды, то в нынешнем юные художники должны показать, что могут красиво встроить изображение человека в пейзаж.

– Учителя показывают нам разные техники и стили, – рассказывает еще один участник пленэра из Корсакова 15-летний Илья Стрионов. – Мы оттачиваем мастерство, убираем недостатки в своих стилях и улучшаем сильные стороны.

По словам парня, на одну картину у него уходит от нескольких часов до нескольких дней. Он уже семь лет занимается изобразительным искусством и всегда находит что-то новое в творчестве. При этом он замечает, что многое зависит от вдохновения – без него трудно заставить себя писать что-нибудь долго.

Смена для юных художников продлится до 4 сентября. В течение всего периода обучения будут отбираться по три лучшие работы каждого участника. Ее итогом станет отчетная выставка пленэрных работ ребят, которую проедут за два дня до окончания школьной сессии.