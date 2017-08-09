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Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Премьер-министр может посетить островной регион в конце недели

Сахалинскую область в ближайшие дни может посетить Дмитрий Медведев. Официальной информации по поводу приезда премьер-министра нет, однако, по имеющимся сведениям, он может совместить на Дальнем Востоке работу и отдых. Среди дат визита обсуждается конец текущей недели.

Как стало известно ASTV.RU, Медведев на Сахалине в случае приезда обсудит реализацию национальных и региональных проектов – в частности, доступности и качества здравоохранения для жителей региона.

Вместе с тем отчасти пребывание главы правительства связано с отдыхом – на природных объектах Сахалинской области он проведет часть отпуска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:16 +1
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Главные сахалинские новости за день от astv.ru

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Комментарии
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:21
прокатить бы его до Бошняково например. Да не на джипах, а на Королке какой-нибудь старой. А еще лучше-на том, что призывают поддерживать: росавтопром. Их детище. Свозить в больницу сельскую. Только чтоб главы муниципалитетов не знали что он едет к ним. Без "потемкинских деревень"-вот тогда и посмотреть на будущий отдых
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+14
SonyI
Написано сегодня, в 12:30
leksoos13, К экскурсу добавить посещение больниц районных...тех, что дальше Долинска. Тур устроить по деревням и весям сахалинским, только простой народ предупредить, чтобы камнями запаслись!
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+5
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:33
leksoos13, Мечты, Мечты....
Он уже определил, где отдохнёт....
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:47
SonyI, я и грю:по селам и поселкам.
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+2
Еще 6 комментариев
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:23
это и ежу понятно, что на рыбалку на север острова. потом контейнера пойдут в Москву... и икрой да с белугой.
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:24
(князь) Вельзевул, кому она нужна!
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 12:50
ostrovsakhalin, им и нужна...
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+2
Denis67
Написано сегодня, в 12:31
Хомячки - переростки сахалинские придут его приветствовать с лозунгами "Привед Медвед!"?
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+1
Иван.90
Написано сегодня, в 14:32
Denis67, смех смехом, но раз сюда начали летать премьеры,может,и остальные туристы потянутся,японцы,корейцы,москвичи... авось ценник у нас подснизится а качество подповысится....
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0
SonyI
Написано сегодня, в 12:32
Видимо и сахалинцы услышат..."Денег нет, но вы держитесь"!
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+4
Online
Студенческая весна Online
Написано сегодня, в 14:36
SonyI, у кого у кого, а у нас денег навалом- не то что у крымчан. Потому и есть надежда, что тут все, кто отвечает за развитие области, прислушаются к словам премьера (лучше, конечно, было бы если президента). И сделают последний или хотя бы предпоследний
рывок к тому, чтобы как тут выразились вылизали окончательно весь наш многострадальный Сахалин, чтобы туристы сюда вслед за ним стали летать как мухи на мед
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0
SonyI
Написано сегодня, в 14:41
Студенческая весна, Ну мухи-то не на мед летят..если что!)))) Интересно получается...К нам летит Медведев...под псевдонимом "муха", то кто тогда сахалинцы? )))))
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0
Хронос
Написано сегодня, в 12:34
Два отпуска. Ниче себе. Весной искали целую неделю, на лыжах катался, теперь опять отдых. Не заработался ли наш Премьер? Пора на покой на свои дачи и плантации в Тасмании.

Мозоль от фотоаппарата натер уже, фраер! (((
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+3
SonyI
Написано сегодня, в 13:56
Хронос, Мозоль у него там, где место мозгу быть!
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0
Сергей - 89
Написано сегодня, в 14:41
Хронос, да харош сразу гнать на человека, я тоже свои отпуска предпочитаю разбивать по 7-10 дней! ) и не устаешь и много раз можно отдохнуть
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0
S.V.
Написано сегодня, в 13:09
А где он будет жить?..хостел снимет?)))
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0
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:17
S.V.,
S.V., в "Рыбаке"
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:24
S.V., напротив Дерибасовского, что по Лермонтова, там есть хостел от 600р
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+1
Sheer41
Написано сегодня, в 13:18
Пригласить бы его на местный дикарский курорт Дагинские Термальные Источники--Горячие Ключи.
Может денег найдет для его благоустройства !
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+2
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Студенческая весна Online
Написано сегодня, в 14:37
Sheer41,


верно!

подлежит капитальнейшему ремонту!

столько потенциального туризма пропадает! понятно, что кто-то любит и дикий отдых, но Горячие Ключи - это как-то слишком дико в его нынешнем виде.

Даешь благоустройство Горячих Ключей!
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:20
Димон все станы проверит, что бы жителям Острова, а так же мишкам ничего не досталось, Олежку с собой поди прихватит на проверку
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+1
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 13:31 Отредактированно сегодня, в 13:32
Вона чегоо... А я еще говорю: "Чёй-та город вылизывют. Небось прихать кто должен"
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+1
Иван.90
Написано сегодня, в 14:33
Malinka17, ))) один раз бы уже взяли и ГЛОБАЛЬНО весь город вылизали чтоб и нам хорошо и гостям. Все равно постоянно кто нибудь да приезжает!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:54 Отредактированно сегодня, в 13:55
Встречу с учителями ему организуйте, и с врачами, да не в Южном, а где-нибудь в сельской местности. Пусть глянет на цены, в расчетки и еще раз попробует посоветовать им "идти в бизнес", мерзавец. Только мерзавец может так издеваться! Денег нет, но вы держитесь, здоровья, хорошего настроения...
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+6
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 14:29
Может за своим гектаром приехал
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+1
Online
danko Online
Написано сегодня, в 15:10
Ben,
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 14:32
Вот обязательно надо с шумом, с фанфарами, с фейерверками,
со свитой, с охраной, а вот инкогнито, под видом простого
смертного, чтоб всю грязь и мерзость воочию, прочувствовать
своей шкурой всю народную "любовь" к ЕР, к её "лидерам"
СЛАБО?! Это и есть "сильная Россия", когда без охраны никак...
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+1
Иван.90
Написано сегодня, в 14:34
Я предлагаю Дмитрию Анатольевичу сделать поездку такую как обычному туристу. Сесть на самолет ,поселиться в гостиницу ,сделать трансфер ,искупаться в горячих источниках. Чтобы так сказать, на своем опыте учел ,что у нас для туристов ХОРОШО а что НАДО СДЕЛАТЬ. Передал это губернатору или там мэрам ,чтобы они приняли под козырек и сделали все как надо. А дальше он улетит -а для нас все сделанное останется!
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0
Selena
Написано сегодня, в 14:38
А где у нас классная рыбалка? Куда не стыдно съездить самому премьеру?

(а за ним и наши начнут гонять ) )
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0
Сергей - 89
Написано сегодня, в 14:40
зимой! зимой к нам еще приедьте!
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0
lakostochka
Написано сегодня, в 14:56
"может совместить на Дальнем Востоке работу и отдых". Прям уработался бедняжка!
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0
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Ben Online
Написано сегодня, в 15:15
В последнее время к Сахалинцам зачастили медведи. Но обычно их отстреливают
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−1
Selena
Написано сегодня, в 15:16
Ben, типун вам на язык!
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0
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Ben Online
Написано сегодня, в 15:24
Selena, это не я придумал. За август много новостей про медведей.
Кстати очень интересные статьи
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0
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danko Online
Написано сегодня, в 15:16
Путин в Сибири отпуск провел, этот тоже хочет показать, что типа из народа, что крестьяне, то и обезьяне...
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0
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Студенческая весна Online
Написано сегодня, в 15:24
danko, у нас действительно есть что посмотреть. зачем так себя самостоятельно своими руками унижать? я рад, что у нас может отдыхать премьер-министр. а что там у него в Кремле и стране, ну так всегда будет что-то не так.
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0
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