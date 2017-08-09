Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Сахалинскую область в ближайшие дни может посетить Дмитрий Медведев. Официальной информации по поводу приезда премьер-министра нет, однако, по имеющимся сведениям, он может совместить на Дальнем Востоке работу и отдых. Среди дат визита обсуждается конец текущей недели.

Как стало известно ASTV.RU, Медведев на Сахалине в случае приезда обсудит реализацию национальных и региональных проектов – в частности, доступности и качества здравоохранения для жителей региона.

Вместе с тем отчасти пребывание главы правительства связано с отдыхом – на природных объектах Сахалинской области он проведет часть отпуска.