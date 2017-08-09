Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Премьер-министр может посетить островной регион в конце недели
Сахалинскую область в ближайшие дни может посетить Дмитрий Медведев. Официальной информации по поводу приезда премьер-министра нет, однако, по имеющимся сведениям, он может совместить на Дальнем Востоке работу и отдых. Среди дат визита обсуждается конец текущей недели.
Как стало известно ASTV.RU, Медведев на Сахалине в случае приезда обсудит реализацию национальных и региональных проектов – в частности, доступности и качества здравоохранения для жителей региона.
Вместе с тем отчасти пребывание главы правительства связано с отдыхом – на природных объектах Сахалинской области он проведет часть отпуска.
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Он уже определил, где отдохнёт....
Мозоль от фотоаппарата натер уже, фраер! (((
Может денег найдет для его благоустройства !
верно!
подлежит капитальнейшему ремонту!
столько потенциального туризма пропадает! понятно, что кто-то любит и дикий отдых, но Горячие Ключи - это как-то слишком дико в его нынешнем виде.
Даешь благоустройство Горячих Ключей!
со свитой, с охраной, а вот инкогнито, под видом простого
смертного, чтоб всю грязь и мерзость воочию, прочувствовать
своей шкурой всю народную "любовь" к ЕР, к её "лидерам"
СЛАБО?! Это и есть "сильная Россия", когда без охраны никак...
(а за ним и наши начнут гонять ) )
Кстати очень интересные статьи