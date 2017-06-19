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Благотворительная брейк-данс битва пройдет в Южно-Сахалинске

Благотворительная брейк-данс битва пройдет в Южно-Сахалинске

Собранные деньги передадут на лечение 8-летнего Ромы Глухова

Благотворительная брейк-данс битва Circle Street пройдет в Южно-Сахалинске 26 августа. 

Ее проводят центр народной культуры "Радуга" и Young Bullets crew при помощи Graboid crew и городского парка областного центра.
 
В парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина на сцене механических аттракционов в с двух часов начнутся несколько состязаний танцоров.
 
Соревнования пройдут в нескольких номинациях. Первая - Брейкинг 3х3. В этой номинации каждая сборная будет состоять из трех танцоров - танцора любого стиля, Bboy kids (7-11 лет ) и bboy Monster (14 и старше). Тройки сформируют на месте при помощи жеребьевки
 
Также лучших определят в номинациях Seven too Smoke Toprock, Seven too Smoke Bgirls, Seven too Smoke Powermoves.
 
"Самая крутая номинация - Who is more (Кто больше?). В ней определят - кто дольше простоит на руках, на локтях, сделает Windmill (гелик) за 15 секунд.
 
Собранные во время битвы средства направят на лечение 8-летнего Ромы Глухова. У маленького сахалинца врождённый порок развития желудочно-кишечного тракта, врожденная аномалия фиксации кишечника. Мальчик вылетел в Корею, но средств на операцию семье не хватает.
 
 
Напомним, это не первое благотворительное мероприятие сахалинских любителей брейк-данса. В июне они уже проводили битву танцоров. Тогда собранные деньги передали на лечение Лиды Узморской.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:18 +4
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Комментарии
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:24
И сумма вроде небольшая, а так медленно сбор идёт.
Сколько уже собрали?
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