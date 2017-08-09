Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Корсакове
Канцелярские товары, школьную одежду, обувь и т.д. передадут детям из малообеспеченных семей
В акции могут принять участие все жители района, организации независимо от форм собственности. Пункты сбора благотворительной помощи ( школьной одежды, обуви, портфелей, сумок для обуви, канцелярских товаров и т.д.) расположены по адресам:
- Корсаков, ул. Корсаковская, 8, магазин «Солнышко»;
- Корсаков, ул. Советская, 31, магазин « Пионер»;
- Корсаков, ул. Сахалинская, 2, магазин «Тройка» (отдел канцелярских принадлежностей);
- г. Корсаков, ул. Советская, 41, администрация Корсаковского городского округа (фойе).
Единственное требование к передаваемым принадлежностям – они должны быть новыми или очень хорошего качества.
Школьные принадлежности будут собирать до 30 августа, потом их передадут нуждающимся детям.