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Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Корсакове
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Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Корсакове

Канцелярские товары, школьную одежду, обувь и т.д. передадут детям из малообеспеченных семей

Муниципальный общественный Совет по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, на территории Корсаковского района проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».                                           

В акции могут принять участие все жители района, организации независимо от форм собственности. Пункты сбора благотворительной помощи ( школьной одежды, обуви, портфелей, сумок для обуви, канцелярских товаров и т.д.) расположены по адресам:

 - Корсаков, ул. Корсаковская, 8, магазин «Солнышко»;

- Корсаков, ул. Советская, 31, магазин « Пионер»;

- Корсаков, ул. Сахалинская, 2, магазин «Тройка» (отдел канцелярских принадлежностей);

- г. Корсаков, ул. Советская, 41, администрация Корсаковского городского округа (фойе).

Единственное требование к передаваемым принадлежностям – они должны быть новыми или очень хорошего качества.

Школьные принадлежности будут собирать до 30 августа, потом их передадут нуждающимся детям.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:47 +1
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