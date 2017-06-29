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На востоке Сахалина стартовала лососевая путина

На востоке Сахалина стартовала лососевая путина

Комиссия по вылову анадромных видов рыб определила добычу по принципу "четверо суток пропуска – трое суток промысла"

С 16 июля на акваториях  Поронайского и Ногликского районов рыбодобывающие предприятия Сахалинской области приступили к промыслу горбуши. Сегодня, 17 июля, путина стартует на отрезке от мыса Терпения до мыса Анива. Комиссия по вылову анадромных видов рыб определила добычу по принципу "четверо суток пропуска – трое суток промысла" с 20 июля. В дни пропуска ловушки ставных неводов должны быть зашиты, а центральные крылья ставных неводов должны быть подняты на расстоянии 100 метров от берега.  Участок побережья в районе устья реки Поронай (по 5 км в обе стороны от устья реки) из промысла полностью исключен.

Как ранее отмечал ведущий советник управления водных биологических ресурсов и флота агентства по рыболовству Сахалинской области Дмитрий Багинский, наука говорит, что численность горбуши в целом по дальневосточному бассейну снижается. В первую очередь это относится к южным его частям, к которым Сахалин и относится. «Даже в рамках нашей области замечено смещение основного промысла в северные районы», - отметил Багинский.

По мнению специалистов, это связано с изменением климата в океане и изменением структуры планктонных сообществ, которыми питаются эти массовые виды рыб.

Относительно большие выловы лосося в текущем сезоне наблюдаются на Северных Курилах. По оперативным данным, там с начала путины уже выловлено 428,5 тонны горбуши, 819 тонн кеты и 235 тонн нерки.

Примечательно, что залив Анива в этом году для промысла горбуши полностью закрыт.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:26 +1
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 15:56
это всё фигня. не кто не будит убирать сеть...
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