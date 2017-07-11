Два человека пострадали при ДТП на трассе Углегорск — Шахтёрск

Фото очевидца

15 июля около 07:00 очевидцы обнаружили на трассе Углегорск — Шахтёрск (район Амбаровой горы) перевернувшуюся Toyota Crown.

Как сообщают "Углегорские новости", иномарка вылетела за пределы трассы и оказалась в кювете.

Как стало известно корреспондентам углегорского издания, ДТП произошло около 03:00. В автомобиле находились двое мужчин и женщина — все в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Пострадавшим была оказана помощь.

— Двое пострадавших в ДТП мужчин были госпитализированы, женщина от госпитализации отказалась. Один пациент доставлен в хирургическое отделение УЦРБ, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. А второй молодой человек сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Он подлежит оперативному лечению у травматологов областной больницы. Мы его сегодня переводим, а завтра утром его прооперируют, — сообщила Надежда Литкевич, главный врач УЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.