новости
новости
Регистрация
Два человека пострадали при ДТП на трассе Углегорск — Шахтёрск
Фото очевидца

Два человека пострадали при ДТП на трассе Углегорск — Шахтёрск

Нетрезвые сахалинцы перевернулись на автомобиле Toyota Crown

15 июля около 07:00 очевидцы обнаружили на трассе Углегорск — Шахтёрск (район Амбаровой горы) перевернувшуюся Toyota Crown.

Как сообщают "Углегорские новости", иномарка вылетела за пределы трассы и оказалась в кювете. 

Как стало известно корреспондентам углегорского издания, ДТП произошло около 03:00. В автомобиле находились двое мужчин и женщина — все в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Пострадавшим была оказана помощь.

— Двое пострадавших в ДТП мужчин были госпитализированы, женщина от госпитализации отказалась. Один пациент доставлен в хирургическое отделение УЦРБ, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. А второй молодой человек сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Он подлежит оперативному лечению у травматологов областной больницы. Мы его сегодня переводим, а завтра утром его прооперируют, — сообщила Надежда Литкевич, главный врач УЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.

сегодня, в 14:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Популярное на ASTV
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Ядовитый паук укусил сахалинца
Ядовитый паук укусил сахалинца

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:39
Ответить
+1
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 16:59
TROL,
Зачем ты это сюда принес?
Ответить
0
Elizabeth
Написано сегодня, в 17:14
Всему виной безответственность! Налакаются и тянет на приключения! Скорейшего выздоровления
Ответить
+1
Nektos
Написано сегодня, в 17:38
Опять синева...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска занял третье место на шахматном турнире «Надежды России»
Михаил Бамбизо из Южно-Сахалинска занял третье место на шахматном турнире «Надежды России»
На востоке Сахалина стартовала лососевая путина
На востоке Сахалина стартовала лососевая путина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru