Учёный: воспроизводство лосося на Дальнем Востоке смещается к северу

Фото: fishingtours.corcon.eu

В Хабаровском крае, как и на Сахалине, жалуются на нехватку красной рыбы. На круглом столе, прошедшем в крае по развитию рыбохозяйственного комплекса, спрогнозировали снижение подхода лососей к Амуру на ближайшие 10 лет. По словам специалистов, сейчас рыба смещается на север – такой процесс идет по всему Дальнему Востоку.

Как сообщает «Тихоокеанская звезда», директор Хабаровского филиала Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Денис Коцюк назвал несколько причин, повлиявших на сокращение запасов лососевых в Амуре. Среди них перераспределение рыбы. Как говорит ученый, сейчас идет процесс смещения центров воспроизводства лососей на север – к Магаданской области, Охотскому району Хабаровского края, Камчатке. Вместе с тем снижаются подходы рыбы в Амурский лиман и Сахалинскую область.

Среди других причин назвали бесконтрольный лов со стороны промышленников, национальных общин и местного населения. В итоге лососевое стадо летней кеты оказалось подорвано и находится под угрозой исчезновения. Сейчас в дальневосточных регионах обсуждают, как переломить ситуацию.

Для восстановления популяции председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов предложил запретить использование донных сетей, а также ограничить параметры плавных сетей. Ставные сети предложили запретить в русле реки, но оставить в пойменной части. Кроме того, в регионе не хватает специалистов рыбоохраны – вместо необходимых 200 человек их работает не более ста.