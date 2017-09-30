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Учёный: воспроизводство лосося на Дальнем Востоке смещается к северу
Фото: fishingtours.corcon.eu

Учёный: воспроизводство лосося на Дальнем Востоке смещается к северу

В Хабаровском крае, как и на Сахалине, путина оказалась неудачной

В Хабаровском крае, как и на Сахалине, жалуются на нехватку красной рыбы. На круглом столе, прошедшем в крае по развитию рыбохозяйственного комплекса, спрогнозировали снижение подхода лососей к Амуру на ближайшие 10 лет. По словам специалистов, сейчас рыба смещается на север – такой процесс идет по всему Дальнему Востоку.

Как сообщает «Тихоокеанская звезда», директор Хабаровского филиала Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Денис Коцюк назвал несколько причин, повлиявших на сокращение запасов лососевых в Амуре. Среди них перераспределение рыбы. Как говорит ученый, сейчас идет процесс смещения центров воспроизводства лососей на север –  к Магаданской области, Охотскому району Хабаровского края, Камчатке. Вместе с тем снижаются подходы рыбы в Амурский лиман и Сахалинскую область.

Среди других причин назвали бесконтрольный лов со стороны промышленников, национальных общин и местного населения. В итоге лососевое стадо летней кеты оказалось подорвано и находится под угрозой исчезновения. Сейчас в дальневосточных регионах обсуждают, как переломить ситуацию.

Для восстановления популяции председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов предложил запретить использование донных сетей, а также ограничить параметры плавных сетей. Ставные сети предложили запретить в русле реки, но оставить в пойменной части. Кроме того, в регионе не хватает специалистов рыбоохраны – вместо необходимых 200 человек их работает не более ста.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:04 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:18
есть одно место где с распростертыми объятиями ждут ученых, чинуш, бракашей и прочих одаренных людей от мира Сахалинского рыборазведения/учета/вылова и т.д. и т.п.
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+5
Warg
Написано сегодня, в 15:59
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+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 16:12
Из этого следует, что на юге ловить больше нечего- собираемся на север.
При Сталине все виновные сразу бы пошли на север- в Магадан, но не ловить рыбу, а валить лес!
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+5
Barry
Написано сегодня, в 17:43
А када фсё закончится на нашем чудо-острове, его можно будет переименовать в остров Пасхи.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:52 Отредактированно сегодня, в 18:52
Barry, на котором останутся только статуи
и голое пространство
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+2
Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 17:52
Из этого следуеет что на юге все что можно выловили заградотрядами в речках и в устьях под частую, теперь на север пойдут и прикончат этих лососей окончательно. Кан и компания уже этим занялась на западном побережье охинского района. Так как в этом году на сабенском повороте было паломничество длинномеров с кубатейнирами.
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+3
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:27
Конечно, бесконтрольный вылов официалами и нелегалами сотнями тысяч тонн тут ни при чем, а во всем виноваты национальные общины и местные жители, ловящие на уху...
В общем, как говорится... уху ели... Совсем в конец....
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 18:29
"...обсуждают, как переломить ситуацию."
Вы народ спросите - он вам сразу скажет кого переломить надо, чтоб рыбу не гребли всякие "загребуны загребущщие"
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