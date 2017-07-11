В следующем году проезжую часть Компроспекта в Южно-Сахалинске расширят до четырех полос

Региональные власти считают необходимым решение проблемы пробок в верхней части Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске.

В следующем году проезжая часть улицы будет расширена до четырех полос. Проспект получит новые тротуары с ограждением, столбы освещения и зеленые насаждения. Этим летом под пешеходной зоной здесь уже заменили тепловые сети.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Южно-Сахалинске увеличены темпы ремонта дорог. С таким пожеланием во время недавней «прямой линии» к губернатору обратились горожане. Подрядным организациям было настоятельно рекомендовано скорректировать свои графики, чтобы работы завершились быстрее.

На 60 рабочих больше теперь задействовано в ремонте одной из центральных улиц Южно-Сахалинска – Комсомольской. Добавлены 4 звена, каждое оснащено экскаваторами и самосвалами. Работы ведутся ежедневно по 12 часов - с 8.00 до 20.00. Подрядная организация готова перейти и на еще более усиленный режим – строить дорогу до 23.00, но опасается, что шум техники помешает отдыху жителей близлежащих домов. Чтобы узнать мнение горожан на этот счет администрация областного центра проведет соцопрос. По его результатам и будет принято решение.

На Комсомольской уже выполнен большой объем работ по замене инженерных сетей - труб тепло- и водоснабжения, ливневой канализации. Со следующей недели начнется монтаж бордюрного камня и укладка тротуарной плитки. Комплексный ремонт завершится осенью. Улица получит новую проезжую часть, будут обустроены пешеходные зоны, установлены автобусные павильоны и системы наружного освещения.

Увеличены темпы реконструкции и переулка Алтайский. Помимо замены дорожного полотна здесь перекладывают водовод. Современные полиэтиленовые трубы приходят на смену тем, которые были смонтированы в далеком 1928 году. Как заверили строители, все работы они завершат 26 июля, переулок откроют для движения автотранспорта.

- Перед подрядными организациями поставлена задача сконцентрировать силы и средства, чтобы с максимальной отдачей использовать для ремонта улиц каждый день. Мы видим, что группировка строительной техники и рабочих бригад постепенно растет, усовершенствованы графики. Это позволит к началу осени завершить основной объем дорожных работ, - сделал вывод губернатор Олег Кожемяко, который накануне посетил городские стройки.