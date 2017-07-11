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В следующем году проезжую часть Компроспекта в Южно-Сахалинске расширят до четырех полос

В следующем году проезжую часть Компроспекта в Южно-Сахалинске расширят до четырех полос

Улица получит новые тротуары с ограждением, столбы освещения и зеленые насаждения

Региональные власти считают необходимым решение проблемы пробок в верхней части Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске.

В следующем году проезжая часть улицы будет расширена до четырех полос. Проспект получит новые тротуары с ограждением, столбы освещения и зеленые насаждения. Этим летом под пешеходной зоной здесь уже заменили тепловые сети. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Южно-Сахалинске увеличены темпы ремонта дорог. С таким пожеланием во время недавней «прямой линии» к губернатору обратились горожане. Подрядным организациям было настоятельно рекомендовано скорректировать свои графики, чтобы работы завершились быстрее. 

На 60 рабочих больше теперь задействовано в ремонте одной из центральных улиц Южно-Сахалинска – Комсомольской. Добавлены 4 звена, каждое оснащено экскаваторами и самосвалами. Работы ведутся ежедневно по 12 часов - с 8.00 до 20.00. Подрядная организация готова перейти и на еще более усиленный режим – строить дорогу до 23.00, но опасается, что шум техники помешает отдыху жителей близлежащих домов. Чтобы узнать мнение горожан на этот счет администрация областного центра проведет соцопрос. По его результатам и будет принято решение.

На Комсомольской уже выполнен большой объем работ по замене инженерных сетей - труб тепло- и водоснабжения, ливневой канализации. Со следующей недели начнется монтаж бордюрного камня и укладка тротуарной плитки. Комплексный ремонт завершится осенью. Улица получит новую проезжую часть, будут обустроены пешеходные зоны, установлены автобусные павильоны и системы наружного освещения.

Увеличены темпы реконструкции и переулка Алтайский. Помимо замены дорожного полотна здесь перекладывают водовод. Современные полиэтиленовые трубы приходят на смену тем, которые были смонтированы в далеком 1928 году. Как заверили строители, все работы они завершат 26 июля, переулок откроют для движения автотранспорта. 

- Перед подрядными организациями поставлена задача сконцентрировать силы и средства, чтобы с максимальной отдачей использовать для ремонта улиц каждый день. Мы видим, что группировка строительной техники и рабочих бригад постепенно растет, усовершенствованы графики. Это позволит к началу осени завершить основной объем дорожных работ, - сделал вывод губернатор Олег Кожемяко, который накануне посетил городские стройки. 

 

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Ремонт дорог в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:23 +1
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Комментарии
Frederic Lorsan
Написано сегодня, в 14:42
даешь велосипедные дорожки на каждой улице!!!
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:53
Расширить то расширят. Но Южная сторона превратиться в парковку, как и сейчас. Что и видно и по пограничной.
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+3
babaj
Написано сегодня, в 15:02
Нужно дома перетаскивать,как в Маскве. На рельсах. Тока у них денек не хватит.
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+1
alpha
Написано сегодня, в 15:47
И всё это расширение упрётся в хаотически припаркованные в 2-3 ряда и в 3 этажа машины в районе судов...
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 17:01
alpha,
Это точно.
Лучше бы парковки подземные/наземные запилили.
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+1
alpha
Написано сегодня, в 17:19
Nord, а где там можно надземную или подземную парковку запилить?
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0
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 17:36
alpha,
Вместо Грин ПалАса можно было бы построить, ведь сколько лет там пустырь был. Но нет, не хочу, хочу под коммерческую застройку отдать ведь все для города и все для людей. Особенной насмешкой выглядела надпись на ПСО "Люди основное богатство региона".
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+1
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