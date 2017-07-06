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Почетный гражданин Южно-Сахалинска судилась с городом за «золотой парашют»

Почетный гражданин Южно-Сахалинска судилась с городом за «золотой парашют»

Экс-председатель контрольно-счетной палаты боролась за несколько миллионов рублей

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Южно-Сахалинска не смогла добиться в суде выплаты «золотого парашюта» после выхода на пенсию. В апреле 2016 года пункт об этом исключили из местных нормативных актов депутаты гордумы, а в сентябре Ольга Зубова ушла на отдых.

Ольга Зубова возглавляла контрольно-счетный орган с 2000 года. В 2015 году, согласно декларации, доход Ольги Зубовой составил 6,5 миллиона рублей. 

До середины 2016 года в случае увольнения на пенсию главных муниципальных служащих Южно-Сахалинска им предусматривалась выплата в размере годового денежного содержания. Однако весной дума отменила такой порядок со ссылкой на сложную экономическую ситуацию в стране и городе.

В итоге осенью прошлого года экс-председатель контрольно-счетной палаты, выйдя на пенсию, не получила этой выплаты. По сообщению Сахалинского областного суда, она не согласилась с таким положением дел. Ее логика была такой: решение об исключении выплаты единовременного поощрения носит произвольный характер, не соответствует совокупности положений законов, которые предоставляют органам местного самоуправления право устанавливать такой вид выплат.

Областной суд в феврале 2017 года отказал Ольге Зубовой в иске. Она подала апелляцию, но и Верховный Суд России согласился с позицией коллег.

В сентябре 2016 года Ольге Зубовой было присвоено звание почетного гражданина Южно-Сахалинска «за заслуги в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» и благополучие его жителей».

сегодня, в 11:24 −6
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Люди
Ольга Зубова
Место
контрольно-счетная палата
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:33
С такой зарплатой ещё и "парашют" ?
Нужна срочно доска ПОЗОРА...
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+8
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:53
TROL, легко
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+10
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:35 Отредактированно сегодня, в 11:36
Какое на..р золотой парашют?! "Золотой дождь" им всем.
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+17
yur
Написано сегодня, в 11:42
Breaking_news, А лучше чугунную гирю....
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+5
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:49
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+2
Berta
Написано сегодня, в 12:39
Breaking_news, а ты все не успокоишься
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+1
Еще 9 комментариев
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:43
Да и правильно, понапридумывали себе «золотые парашюты». Доход шесть с лишним лямов за год, а она еще себе "подъемных" захотела, я шизею с наших чиновников.
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+9
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:46
Да побольше, побольше.
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+5
Alenushka
Написано сегодня, в 13:39
Balbes, Ууууу... какой дождь!
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:16
Balbes, дайте говорит, в аптеке, таблеток от жадности. И побольше, побольше)))
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:51
....красиво жить не запретишь!
Позорище какой она после этого почётный житель города?
Пиши мемуары,про чиновников бывших и действующих,столько парашютов поимеешь,а может и пулю!
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+9
ateriya
Написано сегодня, в 12:11
И даже на покое им мало. Поживи как пенсионеры,на восемь тысяч,может поймешь что такое жизнь.
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+8
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 12:17
Наши чиновники совсем живут в отрыве от реальности. При таких зарплатах и золотой парашют и пенсию хорошую... может еще нефтекачалку личную? Вот для кого кризисная ситуация в стране проходит как-то боком. Сами нарулили, а народ отдувается единолично. Зато с каждым годом денег на содержание этой оравы уходит всё больше и больше, "чтобы взятки не брали". Уже страну до трусов раздели, а всё мало. Парашютисты недоделаные.
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+15
Nektos
Написано сегодня, в 12:29
Вообще оборзели донельзя!!!!
Ртом и ...хапают, и все мало

"Почетный гражданин" наверное тоже что то имеет за звание?
Бессовестные твари, чиновники-хапуги
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+10
Виктор Копытов
Написано сегодня, в 12:43
Проблема то не в этом. Скоро "экономическое состояние" поднимется и выплаты снова начнутся. Интересно, на каком основании выплачивается зарплата за год?Надо как у простых людей - за неиспользованный отпуск и досвидания. Это ещё никто не написал кому сколько уже заплатили до этого
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+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:31
Это да. Почему обычный работяга при увольнении не получает "выплата в размере годового денежного содержания"? Чем он хуже? Меньше работает? Не почетный гражданин?
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+4
Ягодка
Написано сегодня, в 15:41
Balbes, вот мне тоже интересно, зарплаты заоблачные,пенсия несколько сотен в месяц и блин парашют ещё.. это просто капеец
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0
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 13:32
срочно необходимо скинуться женщине на "золотой парашют".Будьте же добросердечны-человек уже сутки не ел.Не ел красной икры,крабов и омаров.
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 13:36
Лаврэнтий,выдай паращют даме...только нэ нада,чтобы он раскрылся...и набэри висоту побольше,километров сэмь-восэмь...
Что скажищь,товарищ Абакумов?.
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 15:30
Помимо хорошей пенсии, дама получает ежемесячное денежное вознаграждение за звание "почетный гражданин". А ей все мало, внуков надо поднимать говорит...
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:17
а парашюту то обрезали все стропы-во всех инстанциях)))
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0
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