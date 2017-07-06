Почетный гражданин Южно-Сахалинска судилась с городом за «золотой парашют»

Экс-председатель контрольно-счетной палаты боролась за несколько миллионов рублей

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Южно-Сахалинска не смогла добиться в суде выплаты «золотого парашюта» после выхода на пенсию. В апреле 2016 года пункт об этом исключили из местных нормативных актов депутаты гордумы, а в сентябре Ольга Зубова ушла на отдых.

Ольга Зубова возглавляла контрольно-счетный орган с 2000 года. В 2015 году, согласно декларации, доход Ольги Зубовой составил 6,5 миллиона рублей.

До середины 2016 года в случае увольнения на пенсию главных муниципальных служащих Южно-Сахалинска им предусматривалась выплата в размере годового денежного содержания. Однако весной дума отменила такой порядок со ссылкой на сложную экономическую ситуацию в стране и городе.

В итоге осенью прошлого года экс-председатель контрольно-счетной палаты, выйдя на пенсию, не получила этой выплаты. По сообщению Сахалинского областного суда, она не согласилась с таким положением дел. Ее логика была такой: решение об исключении выплаты единовременного поощрения носит произвольный характер, не соответствует совокупности положений законов, которые предоставляют органам местного самоуправления право устанавливать такой вид выплат.

Областной суд в феврале 2017 года отказал Ольге Зубовой в иске. Она подала апелляцию, но и Верховный Суд России согласился с позицией коллег.

В сентябре 2016 года Ольге Зубовой было присвоено звание почетного гражданина Южно-Сахалинска «за заслуги в профессиональной деятельности, направленной на обеспечение развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» и благополучие его жителей».