В выборах в облдуму примут участие 11 партий и 92 самовыдвиженца

Сахалинская избирательная комиссия закончила прием списков от партий, которые хотели принимать участие в выборах в областную думу. В списках при голосовании 10 сентября будут 11 политических движений. Пять из них получили одобрение комиссии на последнем заседании. Всего в перечне кандидатов по спискам 312 человек.

Список партий, которые примут участие в выборах:

- «Единая Россия»;

- «За женщин России»;

- «Коммунисты России»;

- КПРФ;

- КПСС;

- ЛДПР;

- «Партия дела»;

- «Патриоты России»;

- «Родина»;

- «Справедливая Россия»;

- «Яблоко».

Также стало известно окончательное число кандидатов по одномандатным округам. На 14 мест претендуют 92 человека, сообщили astv.ru в пресс-службе избиркома.