В выборах в облдуму примут участие 11 партий и 92 самовыдвиженца
Сахалинский избирком закончил заверять предвыборные списки
Сахалинская избирательная комиссия закончила прием списков от партий, которые хотели принимать участие в выборах в областную думу. В списках при голосовании 10 сентября будут 11 политических движений. Пять из них получили одобрение комиссии на последнем заседании. Всего в перечне кандидатов по спискам 312 человек.
Список партий, которые примут участие в выборах:
- «Единая Россия»;
- «За женщин России»;
- «Коммунисты России»;
- КПРФ;
- КПСС;
- ЛДПР;
- «Партия дела»;
- «Патриоты России»;
- «Родина»;
- «Справедливая Россия»;
- «Яблоко».
Также стало известно окончательное число кандидатов по одномандатным округам. На 14 мест претендуют 92 человека, сообщили astv.ru в пресс-службе избиркома.
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