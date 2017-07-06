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В выборах в облдуму примут участие 11 партий и 92 самовыдвиженца

В выборах в облдуму примут участие 11 партий и 92 самовыдвиженца

Сахалинский избирком закончил заверять предвыборные списки

Сахалинская избирательная комиссия закончила прием списков от партий, которые хотели принимать участие в выборах в областную думу. В списках при голосовании 10 сентября будут 11 политических движений. Пять из них получили одобрение комиссии на последнем заседании. Всего в перечне кандидатов по спискам 312 человек.

Список партий, которые примут участие в выборах:

- «Единая Россия»;

- «За женщин России»;

- «Коммунисты России»;

- КПРФ;

- КПСС;

- ЛДПР;

- «Партия дела»;

- «Патриоты России»;

- «Родина»;

- «Справедливая Россия»;

- «Яблоко».

Также стало известно окончательное число кандидатов по одномандатным округам. На 14 мест претендуют 92 человека, сообщили astv.ru в пресс-службе избиркома.

сегодня, в 11:49 0
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Комментарии
Driver-30
Написано сегодня, в 12:44
Настоящие коммунисты-КПРФ ! Остальные ,что бы разделить голоса... ЕР чувствует что им скоро крышка...
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+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:07 Отредактированно сегодня, в 13:09
пол списка комуняк,вы что с ума сошли?

Интересно как расшифровывается КПСС?
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0
Alenushka
Написано сегодня, в 13:42
S.T.A.L.K.E.R., КПСС - прикольно!
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:02
S.T.A.L.K.E.R., Коммунистическая Партия Социальной Справедливости. Вместе с Коммунистами России отнимает голоса у КПРФ
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+4
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 15:42 Отредактированно сегодня, в 15:43
НюНик_просто_Анна,
В наглую ведь разводят и не кто остановить их не может!
...и отдаёт едроссии
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+1
King-Mo2
Написано сегодня, в 13:24
За женщин России надо проголосовать. Может они что-нибудь здравое могут в общество внести! А то бесовщина эта надоела уже, прям везде от неё покоя нет! Прикрываются кто чем может! Надо накрыть их, покрыть и закрыть, депутатов этих, нынешних, пустобрехов!
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0
Online
Алекс555 Online
Написано сегодня, в 15:02
King-Mo2, Женщины России - это партия придуманная и курируемая Единой Россией. Не надо вводить людей в заблуждение.
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0
King-Mo2
Написано сегодня, в 15:39
Алекс555, а есть в России партия которая НЕдвигается от ЕР, а? Из двух зол выбирают меньшее, так? Никто никого здесь вблудняк невводит, ясно?
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0
Online
Алекс555 Online
Написано сегодня, в 16:11
King-Mo2, по фене ботаем? ))) По женщинам соскучились?)
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0
Еще 2 комментария
ateriya
Написано сегодня, в 15:44
Сколько ж пустобрехов да дармоедов развелось. Где ж простому работяге сил взять чтобы прокормить всех их? А может пинка им нарезать,да работать заставить и жить по своим тупым законам? Глядишь и желающих поспать в думском кресле меньше было бы. Забыли они как работать. Кто б напомнил.
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0
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