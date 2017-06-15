Строительство моста с материка на Сахалин оценили в 400 млрд рублей

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Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин оценил стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Мишарина, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля длинной 540 километров. К тому де сейчас обсуждается и возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса.

Напомним, Владимир Путин во время прямой линии сказал, что власти РФ сейчас реанимируют старую идею строительства моста на Сахалин. Тогда предварительная стоимость строительства не превышала 286 миллиардов рублей. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что проект строительства перехода присутствует в стратегии развития транспортной системы РФ до 2030 года.