Строительство моста с материка на Сахалин оценили в 400 млрд рублей
Длина перехода составит 540 километров
Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин оценил стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Мишарина, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля длинной 540 километров. К тому де сейчас обсуждается и возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса.
Напомним, Владимир Путин во время прямой линии сказал, что власти РФ сейчас реанимируют старую идею строительства моста на Сахалин. Тогда предварительная стоимость строительства не превышала 286 миллиардов рублей. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что проект строительства перехода присутствует в стратегии развития транспортной системы РФ до 2030 года.
Проект соединения острова Сахалин с материком постоянным железнодорожным сообщением предусматривает прокладку рельсов от железнодорожной станции Селихин, расположенной на Байкало-Амурской магистрали в районе города Комсомольск-на-Амуре, до станции Ныш, расположенной на острове Сахалин. Общая протяжённость железнодорожной линии составляет 585 км. Переход с материка на Сахалин имеет три варианта строительства: тоннель под проливом протяжённостью 12,4 км, насыпная дамба — 16 км с судоходным каналом, мостовой переход — 6,6 км. Сроки завершения создания перехода уходят за 2017 год[8].
15 июня 2017 года Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» на вопрос о строительстве моста на Сахалин ответил, что решение о начале строительства ещё не принято, как и вариант соединения Сахалина с континентальной Россией — мост или тоннель, а также назвал предварительную стоимость строительства моста — 286 млрд рублей