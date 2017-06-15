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Строительство моста с материка на Сахалин оценили в 400 млрд рублей
chinalogist.ru

Строительство моста с материка на Сахалин оценили в 400 млрд рублей

Длина перехода составит 540 километров

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин оценил стоимость строительства транспортного перехода с материка на Сахалин в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости

По словам Мишарина, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля длинной 540 километров. К тому де сейчас обсуждается и возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса.

Напомним, Владимир Путин во время прямой линии сказал, что власти РФ сейчас реанимируют старую идею строительства моста на Сахалин. Тогда предварительная стоимость строительства не превышала 286 миллиардов рублей. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что проект строительства перехода присутствует в стратегии развития транспортной системы РФ до 2030 года.

сегодня, в 15:46 +3
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:54
мало. крымского 19км моста 240млрд. как они собираются 540 км за 400млрд строить))сумма занижена в 3 раза минимум...я так думаю. короче очередная отписка министерства
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+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:21
marrozz, Да он, как я поняла, не прямой будет, а с зигзагами, да ещё и перекроит проход морскому транспорту через пролив.....
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:31
VULKAN, от Холмска до Ванино примерно 260 км на пароме. а перекрыть - не перекроет - специальные пролеты запланируют, чтобы крупногабаритные суда могли проходить
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:37
VULKAN, я тут немного погуглил - самый длинный мост в Китае - 165 км. 6 лет назад стоимость составила 10 млрд баксов. с учетом всех скачков курса сейчас эта сумма даже если выросла в 1.5 раза, то составляет примерно 15 млрд баксов или почти триллион рублей. так что мой внутренний диванный эксперт считает, что хрен нам, а не мост в 540 км над водой или тоннель под водой. слишком жирно и нецелесообразно. кто-что добавит?
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+5
Еще 3 комментария
sahalin
Написано сегодня, в 16:23 Отредактированно сегодня, в 16:24
Можно было назвать новость-Бла... бла... бла.... по мост Сахалин-материк)))
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 16:32
А почему 540 километров то? Откуда такая цифра?
Проект соединения острова Сахалин с материком постоянным железнодорожным сообщением предусматривает прокладку рельсов от железнодорожной станции Селихин, расположенной на Байкало-Амурской магистрали в районе города Комсомольск-на-Амуре, до станции Ныш, расположенной на острове Сахалин. Общая протяжённость железнодорожной линии составляет 585 км. Переход с материка на Сахалин имеет три варианта строительства: тоннель под проливом протяжённостью 12,4 км, насыпная дамба — 16 км с судоходным каналом, мостовой переход — 6,6 км. Сроки завершения создания перехода уходят за 2017 год[8].

15 июня 2017 года Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» на вопрос о строительстве моста на Сахалин ответил, что решение о начале строительства ещё не принято, как и вариант соединения Сахалина с континентальной Россией — мост или тоннель, а также назвал предварительную стоимость строительства моста — 286 млрд рублей
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+4
katenok1183
Написано сегодня, в 16:34
Неужтоль нельзя построить мост в самом узком месте пролива?! Какие нафиг 540 км?
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+2
yur
Написано сегодня, в 16:59
katenok1183, Это наверно от Хокайдо посчитали до Погиби или журналисты напутали или министр не знает где строить.
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+4
sasch
Написано сегодня, в 17:22
katenok1183, Это не мост это ж/д линия, или дорога не нужна только мост?
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+1
Online
Сергей Сергеевич Online
Написано сегодня, в 16:57
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:17
Интересно, какой дурак примется за строительство?
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+1
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 17:28
Да скорее всего, запустят строительство потом основную сумму по карманам раскидают, в следствии чего проект заморозят под предлогом мол денег не хватило. И все, вот вам весь мост. И как летали на материк так и будем летать, как ходили на пароме так и будем ходить.
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