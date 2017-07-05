Хоккеисты "Сахалина" откроют сезон встречей с действующими чемпионами АХЛ

Хоккеисты "Сахалина" начнут борьбу за кубок АХЛ 3 сентября. В Южно-Сахалинске команда Михаила Комарова встретится с чемпионом прошлого года корейской командой "Анян Халла".

В этом сезоне серия игр в "регулярке" с каждой командой будет состоять из двух домашних и двух гостевых матчей. Вторая игра с "Халлой" запланирована на 4 сентября.