Хоккеисты "Сахалина" откроют сезон встречей с действующими чемпионами АХЛ
Первый матч серии игр островной команды с "Анян Халла" состоится 3 сентября
Хоккеисты "Сахалина" начнут борьбу за кубок АХЛ 3 сентября. В Южно-Сахалинске команда Михаила Комарова встретится с чемпионом прошлого года корейской командой "Анян Халла".
В этом сезоне серия игр в "регулярке" с каждой командой будет состоять из двух домашних и двух гостевых матчей. Вторая игра с "Халлой" запланирована на 4 сентября.
В сентябре "Сахалин" на домашней арене ДС "Кристалл" поспорит еще с одним соперником ХК "Деймунг Киллер Вейлс". Встречи с "косатками" состоятся 10 и 11 сентября, после чего команда отправится в японский Никко, где состоится матч с "Айс Бакс", сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 15:25
неплохо!
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