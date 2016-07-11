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«Скамье любви» в Южно-Сахалинске исполнился год
Фото: архив astv.ru

«Скамье любви» в Южно-Сахалинске исполнился год

Она стала традиционным местом для фотосессий влюбленных

Скамье радио АСТВ в городском парке Южно-Сахалинска исполнился год. В июле 2016-го она украсила площадку возле озера Верхнее в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Несмотря на опасения некоторых жителей города, что скамейку оприходуют вандалы, она в полном порядке простояла всё это время.

− За время существования со скамьей, к счастью, ничего не произошло. Она всё так же радует гостей и жителей города, − говорит руководитель отдела развития радиовещания медиахолдинга АСТВ Анна Гладырь.

Достопримечательность установили в парке имени Гагарина в честь Дня семьи, любви и верности. В момент ее открытия «Купидон» приглашал всех желающих полюбоваться и посидеть на «скамье любви», а также дарил им ромашки как символ дня любви, семьи и верности.

За год скамья успела стать традиционным местом для фотосессий влюбленных. Кроме того, на ней любят сидеть посетители парка: с места, где расположена скамья, открывается вид на озеро Верхнее.

А месяц назад в Южно-Сахалинске появилась еще одна достопримечательность от АСТВ: в районе площади Победы разбили клумбу из 500 саженцев петунии в форме логотипа радиостанции.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:17 +2
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 16:39
а там камера есть? а то скоро по ночам станет тепло, захочется..кхм...любви...
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+1
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 17:07
....что же губернатора не пригласили-то на юбилей?
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+2
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:38
S.T.A.L.K.E.R., это же не лифт тебе, а всего лишь скамейка)

Стоит как новенькая)
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 17:45
Балтийская Килька, ....за то событие какое грандиозное!
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:47
S.T.A.L.K.E.R., не то слово)))) Такое мегамероприятие ни в коем разе нельзя было пропустить)
Я вот завтрева буду отмечать двухмесячье высаженных помидров))))
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