«Скамье любви» в Южно-Сахалинске исполнился год

Фото: архив astv.ru

Скамье радио АСТВ в городском парке Южно-Сахалинска исполнился год. В июле 2016-го она украсила площадку возле озера Верхнее в парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. Несмотря на опасения некоторых жителей города, что скамейку оприходуют вандалы, она в полном порядке простояла всё это время.

− За время существования со скамьей, к счастью, ничего не произошло. Она всё так же радует гостей и жителей города, − говорит руководитель отдела развития радиовещания медиахолдинга АСТВ Анна Гладырь.

Достопримечательность установили в парке имени Гагарина в честь Дня семьи, любви и верности. В момент ее открытия «Купидон» приглашал всех желающих полюбоваться и посидеть на «скамье любви», а также дарил им ромашки как символ дня любви, семьи и верности.

За год скамья успела стать традиционным местом для фотосессий влюбленных. Кроме того, на ней любят сидеть посетители парка: с места, где расположена скамья, открывается вид на озеро Верхнее.

А месяц назад в Южно-Сахалинске появилась еще одна достопримечательность от АСТВ: в районе площади Победы разбили клумбу из 500 саженцев петунии в форме логотипа радиостанции.