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На северо-востоке Сахалина открылась путина

На северо-востоке Сахалина открылась путина

Она продлится полтора месяца

На севере Сахалина от мыса Елизавета до входа в залив Пильтун сегодня открылся промысел лосося. Сроки вылова определены с 6 июля по 20 августа. Через 10 дней путина начнется в остальной восточной части острова.

В восточной подзоне вылова лосося в 2017 году в целом ожидается выловить 20 тысяч тонн горбуши, 11 400 тонн кеты, 100 тонн кижуча и 25 тонн симы. Последнюю разрешено вылавливать только в рамках любительского и спортивного рыболовства.

По планам, в нынешнем сезоне будет выловлено гораздо меньше горбуши, чем в прошлом.

− Наука говорит, что численность горбуши в целом по дальневосточному бассейну снижается. В первую очередь это относится к южным его частям, к которым Сахалин и относится, − говорит ведущий советник управления водных биологических ресурсов и флота агентства по рыболовству Сахалинской области Дмитрий Багинский. – Даже в рамках нашей области замечено смещение основного промысла в северные районы.

По мнению специалистов, это связано с изменением климата в океане и изменением структуры планктонных сообществ, которыми питаются эти массовые виды рыб.

Относительно большие выловы лосося в текущем сезоне наблюдаются на Северных Курилах. По оперативным данным, там с начала путины уже выловлено 428,5 тонны горбуши, 819 тонн кеты и 235 тонн нерки.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 10:20 0
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