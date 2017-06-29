Парковка на рыбной ярмарке у площади Победы в Южно-Сахалинске закроется до сентября

Сельскохозяйственные ярмарки и рыбные торговые ряды продолжают функционировать в Южно-Сахалинске. Жители и гости областного центра могут приобрести продукцию островных рыбопромышленников по доступным ценам еженедельно с пятницы по воскресенье с 10.00 до 16.00 на парковке южнее площади Победы. Там же по субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00 проходит сельхозярмарка, где представлена продукция местных товаропроизводителей в широком ассортименте.

Стоит отметить, что в связи с продолжающимся возведением мемориального комплекса «Победа» часть парковки сейчас оборудована под стройплощадку. Поэтому торговые шатры перенесены ближе к улице Горького. Подъезд к ним теперь смогут осуществлять лишь автомобили предпринимателей. Покупателей просят парковать свои транспортные средства на восточной части площади Победы. В таком режиме торговые ряды и сельхозярмарки будут проводиться до поздней осени. Администрация Южно-Сахалинска просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, ярмарочная торговля каждую пятницу с 10.00 до 18.00 и каждую субботу с 09.00 до 15.00 проходит на традиционной городской площадке - за магазином «Техник», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.