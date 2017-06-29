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Огурцы и бананы подешевели на Сахалине

Огурцы и бананы подешевели на Сахалине

Стоимость минимального набора продуктов в июне составила 5415 рублей

В июне 2017 года индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 99,9%, за период с начала года – 101,1% (в июне 2016 года – 100,3%, за период с начала года – 102,6%). Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,4% (за период с начала года индекс цен составил 99,6%), непродовольственные товары подорожали на 0,03% (за период с начала года – на 2,7%), услуги – на 0,1% (за период с начала года – на 0,8%).

По данным ежемесячного наблюдения, в июне 2017 года зафиксировано понижение цен на все виды наблюдаемых круп. Так, овсяные хлопья «Геркулес» стали дешевле на 2,7%, крупа манная - на 2,4%, пшено – на 1,3%, рис шлифованный, горох и фасоль на 1,1%, крупы овсяная и перловая – на 0,4%.

Куры охлажденные и мороженые подешевели на 2,4%, окорочка куриные - на 1,5%, печень говяжья – на 1,4%, масло подсолнечное – на 1,2%, колбаса сырокопченая – на 1,1%, творог, яйца куриные – на 0,8%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 0,4%, молоко питьевое цельное пастеризованное, сметана, кисломолочные продукты – на 0,1%.

В то же время за месяц по области выросли цены на рыбу мороженую неразделанную на 6,1%, сыры плавленые – на 3,4%, сахар-песок – на 1,8%, муку пшеничную – на 1,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 1,5%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,3%, колбасу полукопченую – на 0,7%, макаронные изделия – на 0,6%, чай, кофе – на 0,4%, говядину, свинину бескостную, баранину на кости – на 0,3%.

Алкогольные напитки за месяц подорожали на 0,6%, в том числе водка – на 1,4%, вина виноградные – на 1,1%, шампанское - на 0,6%. Пиво подешевело на 0,7%. Вода газированная подорожала на 2,4%.

Из овощной продукции огурцы свежие подешевели на 13,5%, лук репчатый – на 7,5%, помидоры свежие - на 7,2%, чеснок – на 4,4%, капуста белокочанная свежая – на 3,4%, картофель – на 1,5%, свекла – на 0,5%. В то же время морковь подорожала на 0,4%.

Из фруктов и цитрусовых бананы стали дешевле на 5,8%, апельсины - на 3,6%. Груши подорожали на 0,8%, лимоны - на 0,3%.

В июне отмечался рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров. Так, на 8,9% подорожал набор мягкой мебели, на 4,5% - тетрадь школьная, альбом для рисования – на 1,5%, юбка для девочек школьного возраста – на 1,4%, доска обрезная, стекло оконное листовое, металлочерепица – от 1,0% до 1,2%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2,0% стали дешевле жидкие чистящие и моющие средства, на 1,3% - персональные компьютеры, на 1,0% - табачные изделия, на 0,4% - печь микроволновая, телевизор цветного изображения.

В июне текущего года по сравнению с маем средние цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%. Бензин автомобильный марок АИ-92 подорожал на 0,3%, АИ-95 и выше подешевел за месяц на 0,2%. Средние цены на бензин автомобильный марки АИ-80 остались на уровне прошлого месяца. Дизельное топливо подорожало на 1,8%.

По группе «медикаменты» индекс цен за месяц составил 99,2%. Поливитамины с макро- и микроэлементами подорожали на 2,6%, супрастин - на 1,9%, линекс – на 1,2%.

Вместе с тем сульфацетамид подешевел на 4,6%, гепарин натрия – на 4,1%, корвалол – на 3,0, глицин – на 2,4%.

В июне из услуг связи на 15,8% подорожала пересылка простого письма внутри России, массой до 20г. Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 3,9%, ритуальные услуги – на 1,2%.

Стоимость минимального набора продуктов в среднем по Сахалинской области в июне составила 5415,43 рубля. За месяц стоимость набора подешевела на 0,5%, по отношению к декабрю 2016 года выросла на 1,5%.

В Охе стоимость минимального набора продуктов составила 6152,92 рубля в месяц (за месяц снизилась на 0,3%), в Поронайске – 5250,21 рубля (за месяц снизилась на 1,4%), в Корсакове – 5409,37 рубля (за месяц уменьшилась на 0,4%), в Южно-Сахалинске – 5227,70 рубля (за месяц снизилась на 0,3%).

Дифференциация между самой высокой (г. Оха – 6152,92 рубля в месяц) и самой низкой стоимостью набора (г. Южно-Сахалинск – 5227,70 рубля в месяц) составила 1,2 раза, сообщает пресс-служба Сахалинстата.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:54 0
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Комментарии
Kris_tina
Написано сегодня, в 11:00
Ребята, кто знает рецепт салатов из огурцов и бананов?
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+3
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:14
Kris_tina, бананы можно запекать!

Вместо мяса.
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0
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:16
Kris_tina,
Жарите бананы до розовой корочки,затем огурцы тушите с этими бананами,доливаете кефир,майонез,повидло...даёте остынуть и можно есть...
Потому что блин кишечнику будет комфортно не с Хилаком форте,а с этой лабудой - махом прочистит!
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+2
Kris_tina
Написано сегодня, в 11:24
Товарищ Сергей, ничего себе рецептик, спасибо!
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+1
Еще 3 комментария
rebra_na_trawe
Написано сегодня, в 11:10
а на фото опять снг
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:38
Ну теперь коктейль банановый и салат с огурчиками дешевле станут. Наверно. Может быть. Скорей всего нет.
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+1
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