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Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям
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Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям

Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами ПДД

Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в документе.

Также инспектор должен воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Сотрудники ГИБДД не должны грубить, говорить в пренебрежительном тоне, проявлять заносчивость, делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение.

При этом если водитель склоняет инспектора к нарушению закона, в том числе предлагает взятку, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление.

Административный регламент должен был начать действовать с апреля этого года, однако в МВД заявили, что он требует доработки. Срок его вступления в силу будет зависеть от согласования с другими федеральными органами.

сегодня, в 09:37 +3
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Комментарии
Online
boss2005 Online
Написано сегодня, в 09:45
а сейчас получается можно грубить?
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+8
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:59
boss2005, если курильщик то да
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+6
Bokassa
Написано сегодня, в 10:03
а еще брать взятки, тупить, быть тяжелее 100 кг, выглядеть неопрятно, употреблять слова "чё" "ихний" "документЫ" "здеся" "тама" "энто"
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+10
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:23
Ну вобще то с грубостью от данных товарищей сталкивался всего пару раз. И это были бдители пдд сержантского состава. Ну а насчет курения извените они тоже люди. И если он где-то в сторонке покурит это вполне нормально.....
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+5
Ogonek
Написано сегодня, в 10:24
Упс...а раньше,что..разрешали грубить?
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:33
Пишут от том что и так ясно как божий день!!! водителям бы лучше кодекс чести написали.
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+8
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:58
KsuKsu, ....а водителям зачем?Не они же ,сами останавливаются для общения с инспекторами,да и деньги водители за энто не получают!
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:21
S.T.A.L.K.E.R., да действительно зачем?!! Пусть и дальше ведут себя как боги дороги......
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:06
Запрещено "провоцировать противоправное поведение."
трындец ГИБДДшникам, теперь любой тварюк бухой за рулем может заявить, что его "спровоцировали" дать сотруднику в морду
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+6
Malinka17
Написано сегодня, в 11:24
Уффф.. неверно прочитала заголовок.. Решила, что это мне запретят грубить инспекторам и курить в их присутствии. Прям не по себе стало))))
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+4
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 14:02
Malinka17, ломать себя неохота
?
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 14:22
lvista, в моём возрасте это невозможно... Поэтому буду грубить и курить
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 11:52
Ну да, едет отморозок охамевший и пользуясь такой статье специально начнёт выводить инспектора на хамство и грубость, а тот даже сделать ничего не сможет. Стоять как истукан и просить успокоится? Есть обозревшие водители, с которыми надо грубо общаться, они этого заслуживают.
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+3
Andrey2017
Написано сегодня, в 11:59
Запретить то можно. Но в нашем царстве- государстве всегда проблема с выполнением запретов и законов. Да и кто будет контролировать?
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:15
А мне вот интересно у кого "бабло" из чинуш закончилось, что вновь выдумывать выдуманное ранее нужно... Ведь уже есть: Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ!!!! Все по 1000-"щю" раз прописано и переписано.... Какой еще адмрегламент?
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0
AntoFr2000
Написано сегодня, в 14:03
Оооо, нам на днях такой кадр замечание сделал, что муж курит в машине, когда подходил к нам...
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 14:08
...курить и грабить...показалось
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:17
им легче роботов в штат набрать, чем живых перевоспитать
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 17:01
Какую только ЧУШЬ не выдумают, лишь бы увильнуть от
действительно наболевших тем, НЕ заниматься их решением!
Чтоб окружающие могли добрым словом вспомнить, здесь надо
всё больше ДЕЛОМ авторитет заработать, а уж потом красиво
поставленной русской речью...
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:20
не разу не встречал. грубияна в погонах!
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