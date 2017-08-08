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Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами ПДД

Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в документе.

Также инспектор должен воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".



Сотрудники ГИБДД не должны грубить, говорить в пренебрежительном тоне, проявлять заносчивость, делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение.

При этом если водитель склоняет инспектора к нарушению закона, в том числе предлагает взятку, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление.

Административный регламент должен был начать действовать с апреля этого года, однако в МВД заявили, что он требует доработки. Срок его вступления в силу будет зависеть от согласования с другими федеральными органами.