Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям
Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами ПДД
Инспекторам ГИБДД хотят запретить курить и грубить водителям. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение содержится в доработанной версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами Правил дорожного движения. Его отредактированная версия опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.
"В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания", — говорится в документе.
Также инспектор должен воздержаться от любой дискриминации, в том числе "по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".
Сотрудники ГИБДД не должны грубить, говорить в пренебрежительном тоне, проявлять заносчивость, делать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение.
При этом если водитель склоняет инспектора к нарушению закона, в том числе предлагает взятку, сотрудник обязан подать соответствующее уведомление.
Административный регламент должен был начать действовать с апреля этого года, однако в МВД заявили, что он требует доработки. Срок его вступления в силу будет зависеть от согласования с другими федеральными органами.
действительно наболевших тем, НЕ заниматься их решением!
Чтоб окружающие могли добрым словом вспомнить, здесь надо
всё больше ДЕЛОМ авторитет заработать, а уж потом красиво
поставленной русской речью...