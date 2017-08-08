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На Сахалине рядовой украл тротиловые шашки, чтобы взорвать их
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На Сахалине рядовой украл тротиловые шашки, чтобы взорвать их

Военнослужащему назначено условное наказание

Вступил в законную силу приговор в отношении военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона. Рядовой признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п «в» ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Как сообщают в  УФСБ по Сахалинской области, по результатам мероприятий, проведённых органами федеральной службы безопасности в войсках, установлено, что в апреле 2016 г. рядовой, временно исполняя обязанности начальника склада роты обеспечения, похитил, а затем хранил у себя дома 4 тротиловые шашки общей массой 297,6 грамма.

Следствием установило, что военнослужащий из любопытства хотел взорвать их в безлюдном месте.

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рядовому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в размере 20 тыс. рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:22 +1
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 09:28
какой дурак...
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+5
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 09:31
Берут в армию детей, потом удивляются. Ему вчера мама попу вытирала, а сегодня шашку дали.
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+7
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 10:59 Отредактированно сегодня, в 10:59
Clint_EASTwood, сюсюкаются с мужиками до посинения, до 18 лет попу вытирают, а потом удивляются, почему дебилами выросли.
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+9
senchick
Написано сегодня, в 12:18
ToChtoDoktorPropisal, ну так #онажемать
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+2
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 13:25
ToChtoDoktorPropisal, и я о том же. Гиперопека это большое зло.
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:32
с каждым днем все больше и больше удивляешься тому, что происходит в головах у людей
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+3
Маргарита
Написано сегодня, в 11:53
Netu_nika, что что))) мозг там высыхает
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:56
Маргарита, слишком много высохших в посл время)
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0
Denis67
Написано сегодня, в 09:37
Поколение PEPSI
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+3
Denis67
Написано сегодня, в 09:40
Вот - кровь с молоком!
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+3
Matso
Написано сегодня, в 09:46
и как это он догадался что их взорвать можно)
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 10:03
любопытство не порок
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:21
Сам себе анкету из любопытства испортил.
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 11:08
Неужели мама не учила: Не воруй....https://www.youtube.com/watch?v=59tu9QsKBEI
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 11:54
И!- идиот
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 11:55
Нормальное такое любопытство с условным сроком!
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:15
Вот елки ну прям навалились
он просто подумал что это ХОЗЯЙСТВЕНОЕ МЫЛО
в хозяйстве сгодиться...
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+1
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