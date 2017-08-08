На Сахалине рядовой украл тротиловые шашки, чтобы взорвать их

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Вступил в законную силу приговор в отношении военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона. Рядовой признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п «в» ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Как сообщают в УФСБ по Сахалинской области, по результатам мероприятий, проведённых органами федеральной службы безопасности в войсках, установлено, что в апреле 2016 г. рядовой, временно исполняя обязанности начальника склада роты обеспечения, похитил, а затем хранил у себя дома 4 тротиловые шашки общей массой 297,6 грамма.

Следствием установило, что военнослужащий из любопытства хотел взорвать их в безлюдном месте.

Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом рядовому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в размере 20 тыс. рублей.